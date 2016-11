Nikolas Schade Garant des Lüdersdorfer 8:8 im Bebraer Stadtteilderby

+ Drei Spieler, die in ihren Einzeln ungeschlagen blieben: Lüdersdorfs Nikolas Schade (links) drückte dem Derby seinen Stempel auf. Auf Weiteröder Seite war auf Niklas Schubert (rechtes Bild vorne) und Maco Zobel Verlass - auch wenn sie ihr Doppel abgaben. Fotos: Walger

Bebra. Der TTV Weiterode, Gastgeber und Titelkandidat der Tischtennis-Verbandsliga Herren, ließ gegen seinen Nachbarn einen Punkt liegen.

Eine würdige Kulisse bildeten die 70 Zuschauer für dieses vierstündige, hochspannende Duell zwischen dem Aufstiegsaspiranten und dem Aufsteiger. Der TTC schob sich durch das Remis vor den punktgleichen TTC Lax Bad Hersfeld auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Die Lüdersdorfer bewiesen große Nervenstärke. Denn sechs der acht Matches, die im fünften Satz entschieden wurden, holten sie sich. Da war es leicht zu verschmerzen, dass die Weiteröder im Satzverhältnis mit 37:29 klar die Nase vorn hatten. Denn das hat ja nur statistischen Wert.

Am Punktverlust der Weiteröder konnten auch die in den Einzeln glänzend aufgelegten Marco Zobel und Niklas Schubert nichts ändern. Beim Gast ragte Nikolas Schade heaus, der in den Einzeln und Doppeln ungeschlagen blieb und so an vier von acht Punkten beteiligt war.

In einem von beiden Seiten emotional und kämpferisch geführten Spiel verschlief der TTV den Start und lag nach den Doppeln 1:2 hinten. Mario Oeste/Christian Hansmann siegten souverän gegen Guiseppe Palermo/Nils Rüger. Doch die anderen beiden Weiteröder Doppel verloren jeweils im fünften Durchgang - Bernhard Wetterau/Michael Biedebach gegen Nikolas Schade/Tobias Mangold und Marco Zobel/Niklas Schubert gegen Patrick Börner/Patrick Weix.

Deutliche 3:0-Siege gab es am Samstagabend fast nur für die Gastgeber. Zum Beispiel für Mario Oeste gegen Tobias Mangold. in der zweiten Auseinandersetzung im vorderen Paarkreuz führte Christian Hansmann schon mit 2:1 gegen Nikolas Schade, ehe der aufdrehte und sich noch mit 11:2 und 11:6 behauptete.

Bernhard Wetterau kam mit dem unorthodoxen Spiel von Patrick Börner nicht klar und unterlag - es blieb der einzige 3:0-Erfolg der Gäste, die nun mit 4:2 führten. Doch der Ex-Lüdersdorfer Marco Zobel rang Guiseppe Palermo 3:2 (11:9, 11:8, 13:15, 9:11, 11:9) nieder und verkürzte.

Im hinteren Paarkreuz lieferten sich zunächst Michael Biedebach und Nils Rüger zahlreiche Konter- und Blockrallys. Ständig wechselte die Führung. Im fünften Satz behielt schließlich der Weiteröder mit 11:4 die Oberhand. Dann bezwang Niklas Schubert Lüdersdorfs Patrick Weix mit harten und platzierten Topspins 3:0 und brachte den Favoriten mit 5:4 erstmals in Vorteil.

Oeste geschlagen

Ausgeglichen ging es weiter. Im Duell der Spitzenspieler musste sich Mario Oeste unerwartet seinem jungen Widersacher Nikolas Schade 1:3 (11:5, 10:12, 5:11, 8:11) beugen. Christian Hansmann hatte gegen Tobias Mangold beim 3:0 dagegen kaum Probleme.

Der bislang in dieser Saison so souverän agierende Bernhard Wetterau hatte keinen guten Tag erwischt. In seinem zweiten Einzel führte er nach Sätzen bereits mit 2:0 gegen Guiseppe Palermo. Dann stellte der Lüdersdorfer sein Spiel clever um und drehte die Partie noch zu seinen Gunsten. Am Nachbartisch bestätigte dagegen Marco Zobel seine gute Form und gab Patrick Börner mit 3:0 das Nachsehen.

Besonders ärgerlich aus Weiteröder Warte gestaltete sich nun der Auftritt von Michael Biedebach gegen Patrick Weix. Die Weiteröder Nummer 5 verspielte eine 2:1-Satzführung. 5:2 lag er im vierten Durchgang vorne, gar 7:2 im fünften. Doch den Tisch als Sieger verließ der nie aufsteckende Patrick Weix.

Niklas Schubert gelang gegen Nils Rüger das 8:7 für die Weiteröder. Für die hätten Mario Oeste/Christian Hansmann den Sack zubinden können. Gegen die entfesselt aufspielenden Nikolas Schade und Tobias Mangold gaben sie jedoch die ersten beiden Sätze knapp 12:14, 9:11 ab. Mit 11:3 und 11:7 schlugen sie zurück. Doch das mutig aufspielende Lüdersdorfer Duo sicherte sich dann den Entscheidungssatz mit 11:7 und damit seinem TTC das Remis. (twa/red)