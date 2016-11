Sieg knapp verfehlt

Tischtennis Regionalliga: Niestetal ringt Spitzenreiter 7:7 ab

+ Im Einzel gegen Holzbüttgen erfolgreich: Linglan He vom SC Niestetal. Archivfoto: Fischer

Niestetal. Die Tischtennis-Damen vom SC Niestetal haben vor heimischen Publikum in der Niestetaler Schulturnhalle gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer der Regionalliga aus Holzbüttgen 7:7 unentschieden gespielt. Nach den ausgeglichenen Doppeln (Sieg durch Klee/Ciepluch) und den Einzeln mit dem Dreisatzsieg von Sophia Klee und der Fünfsatzniederlage durch Katharina Morbitzer im vorderen Paarkreuz stand es ausgeglichen 2:2.

Janina Ciepluch, Linglan He und Klee konnten dann mit drei Einzelerfolgen auf 5:2 erhöhen und vieles sprach für einen Sieg des Sportclub. Die Spielerinnen vom SV DJK Holzbüttgen drehten aber noch mal auf und gewannen vier Partien in Folge, zwei Spiele davon jeweils glücklich im Entscheidungssatz. Holzbüttgen ging mit 6:5 in Führung. Klee und Morbitzer gewannen die beiden nächsten Spiele und sorgten damit zumindest schon für ein Unentschieden.

Dramatik pur im letzten Spiel des späten Nachmittags. Linglan He führte im Entscheidungssatz schon mit 9:8 Bällen und der Sieg war greifbar nahe. Die Holzbüttgerinnen entrissen jedoch dem Sportclub den doppelten Punktgewinn unter lautstarkem Jubel, denn Scherring siegte gegen He mit 11:9 und glich zur Punkteteilung aus. Einmal mehr in dieser Saison spielte die erst 13-jährige Sophia Klee überragend auf und konnte mit drei Einzelerfolgen und dem Punktegewinn im Doppel mit Janina Ciepluch, vier der erreichten sieben Punkte beisteuern.

Gute Voraussetzungen für das am kommenden Wochenende in Wiesbaden stattfindende Top 24 Turnier der U15 Schülerinnen. (nb)