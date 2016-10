Bergshausen will Rechnung begleichen

FSV gastiert Sonntag in Groß-Karben

+ Tina Petzold

Fuldabrück. Die Regionalliga-Volleyballerinnen der FSV Bergshausen treten am Sonntag ab 16 Uhr bei der TG Groß-Karben an. Dort gibt es noch eine offene Rechnung zu begleichen. Denn beide Teams trafen bereits vor wenigen Wochen in der Vorrunde des Hessenpokals aufeinander. Damals holte die TG souverän den 3:0-Sieg.

Um diesmal besser gewappnet zu sein und die Punkte mit nach Kassel zu nehmen, trainierten die Berghäuserinnen eifrig an der Effektivität im Angriff und verbesserten die Blockarbeit. Im ersten Ligaspiel gegen den SSC Freisen trugen die Bemühungen schon fast die ersten Früchte. Dieses ging zwar 0:3 verloren, sorgte aber für Hoffnung bei der FSV. „Wir waren nah dran am Satzgewinn gegen Freisen“, sagt Libero Tina Petzold das Heimspiel und gibt weiter die Richtung vor: „Nun liegt es an uns, mental stark zu bleiben und weiter zu ackern.“

Aber auch das Team aus Groß-Karben ließ Federn zum Saisonauftakt. Gegen Aufsteiger TG Bad Soden kassierten sie eine knappe 2:3-Niederlage. Dementsprechend wird das Karbener Team um Wiedergutmachung bemüht sein, zumal der Groß-Karbener Fanklub stets für viel Stimmung sorgt und das eigene Team lautstark unterstützt.

Bergshausens Trainer Dietmar Gottschlich hat zwar am Sonntag nicht alle Spielerinnen zur Verfügung, kann aber trotzdem eine schlagkräftige Mannschaft aufstellen. (pal) Foto: nh