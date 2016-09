Fooken: Wir müssen abgebrühter werden

Wehlheider Regionalliga-Volleyballer unterliegen bei der SG Rheinhessen 0:3 – Ohne Breithaupt und Wollring

+ Christian Koch

Kassel. Mit 0:3 (24:26, 21:25, 26:28) unterlagen die frisch gebackenen Regionalligisten der TG Wehlheiden bei Konkurrent SG U.N.S. Rheinhessen im Saisonauftaktspiel. „Es war definitiv mehr drin“, heißt es von Spielertrainer Dierk Fooken nach der Partie, „wir müssen noch abgebrühter werden“. Ein genauer Blick auf die Satzergebnisse zeigt, wie knapp das erste Duell der beiden Aufsteiger verlief. Zwei Satzbälle hatten die Wehlheider bereits auf der Hand, ließen diese aber ungenutzt. Wehlheidens Christian Koch habe zwar einen starken Auftritt hingelegt, doch insgesamt habe es dem Kasseler Team an Druck und Risiko im Angriff gefehlt. Der gegnerische Liganeuling hat sich keine Phasen der Schwäche geleistet und agierte vielseitig, während die nordhessischen Gäste ein eindimensionales Spiel zeigten. Zuspieler Timo Breithaupt und Angreifer Michael Wollring, die neue Akzente hätten setzen können, fehlten im Aufgebot. Dafür kamen alle mitgereisten Kasseler Spieler zum Einsatz. Phasenweise klappte die Abstimmung im Angriff nicht so wie erhofft. Ein schnelles Tempo kam kaum zustande. Auch fehlte es an mancher Stelle an Mut und Sicherheit im Aufschlag. Das Team geht mit ausreichend Baustellen in die Vorbereitung auf die anstehenden Begegnungen. Unter anderem soll der Angriff über die Mitte verstärkt in den Fokus rücken.

Zwei Wochen bleiben, bis die Wehlheider Volleyballer ihr zweites Regionalligaspiel beim Hünfelder SV bestreiten. Im Pokal konnten sich die Kasseler gegen den Lokalrivalen durchsetzen. (pal) Foto: Fischer