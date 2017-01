TV Jahn wird zu TV Marathon

Kasseler Drittliga-Volleyballerinnen ringen Bad Vilbel nach 1:2-Rückstand 3:2 nieder

+ Gegen den Block: Alexandra Schwindt (rechts) vom TV Jahn versucht in dieser Szene, ihren Angriff gegen die Bad Vilbelerinnen Ornela Pezer (links) und Jacqueline Pfeiffer durchzubringen. Foto: Koch

Kassel. Gäbe es eine Entschädigungspauschale für besonders lange Volleyballspiele, die Drittliga-Spielerinnen des TV Jahn wären in dieser Saison richtig reich. Auch gegen den SSC Bad Vilbel ließ die Entscheidung vor 200 Zuschauern in der Aueparkhalle auf sich warten – genauer gesagt zwei Stunden und elf Minuten. Dann stand der 3:2 (25:15, 21:25, 24:26, 25:22, 18:16)-Erfolg der Nordhessinnen nach einem wahren Krimi fest. Wieder gab es fünf Sätze, und wieder kämpften sich die Gastgeberinnen bravourös zurück. Mit nunmehr 51 gespielten Sätzen in zwölf Spielen hat in dieser Saison kein Team länger auf dem Feld gestanden.

„Wir können uns langsam TV Marathon nennen, wenn das so weitergeht. Dieses Spiel war echt wieder der Wahnsinn“, sagte Kassels Libera Lilly Ruge. Dass sie mit ihrem Team überhaupt noch einen Sieg bejubeln durfte, damit hatte fast keiner mehr gerechnet. 1:2 in Sätzen zurück, dann zum 2:2 ausgeglichen und im entscheidenden fünften Durchgang schon 8:12 hinten. Nach sechs Punkten in Folge stand es auf einmal 14:12 – Matchball. Aber es geht noch einmal hin und her – 14:13, 14:14, 15:14, 15:15, 15:16, 16:16, 17:16 und dann? Der vierte Matchball bringt das 18:16 und den Sieg.

„Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben vieles richtig gemacht. Dann sind die Gäste aber immer stärker geworden, und wir leisteten uns zu viele Fehler. Insgesamt war es aber ein Spiel auf Augenhöhe“, sagte Jahn-Trainer Florian Margraf. Nach einem deutlichen 25:15 im ersten Satz, als sich besonders Katharina Stark in den Vordergrund schmetterte, dachten viele der Zuschauer, dass es eine klare Sache werden würde.

Doch sie wurden enttäuscht. Im zweiten Satz landeten zu viele Aufschläge im Netz, und auch die am Ende trotz Knieproblemen eingewechselte Antje Wottke konnte das 21:25 nicht verhindern. Unglücklich verlief dann der dritte Satz für den TV Jahn. Dreimal führten die Gastgeberinnen – beim 10:9, 22:21 und sogar beim 24:23. Doch der Satzball brachte keinen Erfolg. Obwohl Margraf auf der Zuspielposition Anna-Lena Stark für Kim Leimbach einwechselte und erstmals Maya Englisch-Fooken brachte, stand am Ende ein 24:26.

In den Reihen von Bad Vilbel, in der auch die Ex-Kasselerin Maike Wendling als Libera agierte, wusste vor allem die erst 15-jährige Franziska Koob zu überzeugen. Nur selten fanden die Gastgeberinnen ein Mittel gegen die starke Außenangreiferin. Als der TV Jahn im vierten Satz eine 15:12-Führung verspielte und sechs Punkte in Folge zum 15:18 kassierte, sprach nicht mehr viel für den Drittliga-Aufsteiger. Oder eben ganz viel. Denn das Drehen von Rückständen scheint in dieser Saison die Spezialdisziplin der Kasseler Volleyballerinnen zu sein. Nach dem 25:22 folgte der fünfte Satz – und damit eine von Erfolg gekrönte Aufholjagd des TV Marathon.

Von Torsten Kohlhaase