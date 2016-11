Petzolds Hoffnung

Bergshäuser Frauen erwarten SC Klarenthal

Bergshausen. Die Regionalliga-Volleyballerinnen der FSV Bergshausen empfangen am Samstag (19 Uhr) mit dem SC Klarenthal einen Bekannten aus der vorigen Oberliga-Spielzeit.

Damals wurde der SC Meister und stieg mit der zweitplatzierten FSV auf. Waren beide Teams damals noch nah beieinander, könnte sie in der Tabelle momentan nicht viel mehr voneinander trennen. Während die Bergshäuserinnen lediglich zwei Punkte in sechs Spielen ergatterten, startete Klarenthal mit vier Siegen und zwölf Punkten furios in die Saison.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge müssen die Südhessinnen die Spitze nun mit dem TV Lebach teilen und sich beweisen. Darin liegt die Hoffnung der FSV. Die spielerische Steigerung der vergangenen Spiele soll auch gegen den haushohen Favoriten anhalten. „Vielleicht ist Klarenthal ja doch zu knacken“, keimt bei Libera Tina Petzold ein Funken Hoffnung. (pal)