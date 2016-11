Seger soll es richten

TGW in Hanau ohne etatmäßige Mittelblocker

+ Jonathan Seger

Kassel. Erstmals geht Aufsteiger TG Wehlheiden in der Männer-Regionalliga als Favorit in die Partie. Die Kasseler stehen unerwartet auf Platz zwei und sind am Sonntag (16 Uhr) bei der TG Hanau zu Gast, die Letzter ist.

Die Voraussetzungen scheinen günstig für einen weiteren Erfolg, doch Spielertrainer Dierk Fooken warnt: „Wir haben hart gearbeitet für den guten Saisonstart und können befreit aufspielen, doch in dieser Liga ist alles möglich.“

Somit fahren die Kasseler selbstbewusst, jedoch keineswegs siegessicher nach Hanau. Zumal gleich zwei etatmäßige Mittelblocker fehlen, sodass improvisiert werden muss. Neuzugang Jonathan Seger steht in den Startlöchern.

Die Hanauer scheinen aus diesen nicht herauszukommen. Erst einmal punkteten sie und kassierten zuletzt drei klare Niederlagen. Mit einem Sieg bleibt die TGW Tabellenführer TG Rüsselsheim, ebenfalls Aufsteiger, auf den Fersen. (pal)