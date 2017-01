Späte Heimpremiere für Mündener Volleyballteams

+ Vor dem Rückspiel: Robin Konietzny und die SG Münden erwarten unter anderem die ASC-Reserve. Foto: Schröter

Hann. Münden. Die Mündener Volleyball-Verbandsligisten müssen sich zum ersten Mal in dieser Saison an einem Spieltag nicht auf die Autobahn begeben. Endlich gibt es wieder Hallenzeiten für Heimspiele.

Immer wieder mussten die beiden Verbandsliga-Mannschaften der SG Volleyball Münden ihre Anhänger vertrösten. „Viele haben nachgefragt, wann sie uns mal wieder im Spiel sehen können, aber jetzt geht es ja endlich wieder am Werraweg los“, sagt Stefanie Stracke. Am Sonntag stehen die ersten beiden Saisonheimspiele auf dem Programm.

Vier Monate lang traten die Mündener Männer und Frauen ausschließlich auswärts an. Grund waren fehlende Hallenzeiten aufgrund der Renovierung der Gymnasiumshalle. Besonders die vielen Handball-Mannschaften waren zum Ausweichen gezwungen. Die schier endlosen Auswärtsfahrten überstanden die Volleyballer aber recht gut. Besonders die Männermannschaft überzeugte mit vier Siegen aus acht Spielen. Wir haben schon die Hoffnung, dass wir uns im sicheren Tabellenmittelfeld etablieren können“, sagt Stracke, die gemeinsam mit Björn Abraham für die Mannschaft verantwortlich ist. Am Sonntag sind ab 11 Uhr sind der MTV Gamsen aus Gifhorn und der ASC Göttingen II zu Gast. Göttingen ist mit Drittliga-Erfahrung ausgestattet und Tabellennachbar, Gamsen steht am Tabellenende. Münden hofft auf Siege, da neben Thomas Zimmermann auch Thomas Dziubale zusätzlich zum Team stößt.

Die Frauen wollen sich in den Heimauftritten gegen Stederdorf und Giesen (So., ab 10 Uhr) vom Relegationsplatz lösen. Ihr erstes Heimspiel in Münden seit über drei Jahren wird Rückkehrerin Hanna Geiger bestreiten (war zuvor bei der TG Wehlheiden). Stefanie Stracke bemerkt in der Mannschaft, die zuletzt zweimal in Folge gewann, eine gute Entwicklung: „Die Feinabstimmung hat deutlich besser funktioniert als zu Saisonbeginn. Wir haben uns spielerisch gesteigert und die Mannschaft bleibt in schwierigen Situationen nun ruhiger als zuvor.“ Auch der Kader der Frauen ist komplett. Und mit Hilfe der Zuschauer soll die Abstiegsgefahr weiter gebannt werden. (mbr)