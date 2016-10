Tuspo-Frauen dezimiert gegen Meister Bad Laer

Göttingen. Nach dem 0:3 in Essen, bei den Drittliga-Volleyballerinnen von Tuspo Weende durchaus gut aussahen, wird es am Samstag (20 Uhr) in der Weender Sporthalle gegen Meister SV Bad Laer nicht unbedingt einfacher. Zumal es für das Team von Trainer Tobias Harms gegen den derzeitigen Tabellenzweiten personell auch nicht besser wurde.

So fällt neben Jenny Osterburg auch noch Greta Barke aus. Die erst 16-Jährige verletzte sich beim Spiel in Essen. Auch Louisa Rippien fällt aus persönlichen Gründen weiter aus. So stellen sich die Annahmespielerinnen fast von alleine auf.

ASC setzt Saison fort

Nach fünf Wochen Pause setzen die Regionalliga-Männer des ASC 46 Göttingen ihre Saison fort. Am Samstag (20 Uhr) tritt das Team von Trainer Peter König (ein Sieg, eine Pleite) bei der zweiten Mannschaft der VSG Ammerland an. Die VSG hat ihre bisherigen beiden Spiele verloren und ist Schlusslicht. (haz/gsd)