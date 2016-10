Wehlheiden wohl wieder mit Wald

Kasseler Volleyballer reisen nach Hünfeld

+ Michael Wald

Kassel. Nach spielfreiem Wochenende steigt die TG Wehlheiden am Sonntag ab 16 Uhr beim Hünfelder SV wieder ins Geschehen der Volleyball-Regionalliga ein.

Obwohl die Kasseler gegen den Lokalrivalen in der Hessenpokalrunde überlegen waren, warnt Wehlheidens Dierk Fooken vor dem Kontrahenten. In der Begegnung Anfang September hatte sich Hünfelds Spielertrainer und Zuspieler Uli Bönsch zurückgenommen. Doch diesmal will er aktiv eingreifen. Mit seiner Erfahrung und seiner Passqualität könne er eine Partie fast allein entscheiden.

Zwar muss Wehlheiden weiterhin auf Michael Wollring verzichten, hat aber Libero Michael Wald und vermutlich auch Zuspieler Timo Breithaupt wieder in seinen Reihen. „Ich erwarte eine enge Partie und eine aufgeheizte Stimmung in der Haunestädter Halle“, sagt Spielertrainer Dierk Fooken. Zur Vorbereitung bestreitet die TG heute noch ein Trainingsspiel gegen den SSC Vellmar.

Im Moment kann das Team nicht mit dem kompletten Kader trainieren. Dennoch will Wehlheiden – vor allem über den Außenangriff – mehr Druck aufbauen. Mit elf Spielern sind die Wehlheider am Sonntag breit aufgestellt. Und wenn Diagonalangreifer Christian Koch an die Leistung aus dem vergangenen Spiel anknüpfen kann, besitzt das Team Siegchancen. Einen Tabellenpunkt sollten die Wehlheider mindestens mitnehmen, um dem Ziel des Klassenerhalts näherzukommen. (pal) Foto: Fischer