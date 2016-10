Wiedersehen mit Wendling

Drittliga-Volleyballerinnen des TV Jahn treffen auf Bad Vilbel und eine Ex-Kasselerin

+ Von Kassel nach Bad Vilbel: Maike Wendling. Foto: Zgoll/nh

Kassel. Ein Treffen mit alten Rivalen steht für die Drittliga-Volleyballerinnen des TV Jahn Kassel im Auswärtsspiel gegen den SSC Bad Vilbel an. Denn beide Teams kennen sich aus vielen gemeinsamen Ober- und Regionalliga-Jahren und lieferten sich stets umkämpfte Duelle.

Es wird ein Duell auf Augenhöhe. Beide Teams verbuchten bereits je einen Sieg, verloren aber jeweils zuletzt. Doch während Bad Vilbel mit einer 0:3-Niederlage gegen Rohrbach ziemlich unter die Räder geriet, hatten die Volleyhühner des TV Jahn Zweitligaabsteiger TV Holz am Rande einer Niederlage. „Wir sind bereit für das Hessenderby“, sagt Jahns Marion Stein.

Voraussichtlich steht der gesamte Kader zur Verfügung. Nachdem er zuletzt fehlte, wird Trainer Florian Margraf am Samstag wieder das Ruder übernehmen. Eine Stammsechs hat er noch nicht im Blick: „Alle Spielerinnen zeigen gute Leistungen und bringen individuelle Stärken mit.“ Deshalb möchte er weiterhin verschiedene Formationen testen und Spielanteile verteilen.

In den Reihen des Gegners wird auch eine ehemalige Jahnerin sein. Maike Wendling, vergangene Saison noch in Kassel aktiv, schlägt nun für die Vilbeler Tulpen auf. Auf dem Papier sind die Gäste als Tabellensechste zwar in einer leichten Favoritenrolle, der Neuntplatzierte Bad Vilbel ist aber spielstark.

Damit der Heimvorteil der Südhessinnen nicht so ins Gewicht fällt, hoffen die Volleyhühner auf die Unterstützung des Groß-Karbeners Fanklubs, deren lautstarke Anfeuerung die Kasselerinnen in der vergangenen Spielzeit bereits während der Spiele gegen die befreundeten Karbener Teufelinnen miterleben konnten. (pal)