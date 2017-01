Vierschanzentournee: Stephan Leyhe entgeht Favoritensterben

+ Stephan Leyhe. Foto: dpa

Innsbruck. Viel Wind, wenig Wettkampf: Das dritte Springen der Vierschanzentournee hat den sportlichen Wert des renommierten Wettbewerbs der Skispringer am Mittwoch arg reduziert. Zwar sind immer noch die drei bisher Besten in der Gesamtwertung der Tournee an der Spitze. Doch nur der Norweger Daniel Andre Tande landete am Bergisel dort, wo man ihn erwarten durfte.

„Die Verhältnisse gehen nicht ganz an einem vorbei“, sagte Leyhe vor der ARD-Kamera an dem von wechselnden böigen Winden geprägten Nachmittag, an dem nach dem sich hinziehenden ersten Durchgang Feierabend war. Für den zweiten wäre es nach 16 Uhr zu dunkel geworden.

Leyhe, der zuvor mit zwei sehr guten Trainingssprüngen gezeigt hatte, dass ihm die Schanze in der Olympiastadt von 1976 liegt, machte die Erfahrung, dass 120 Meter - der Beste der Qualifikation am Vortag war auf 136 gekommen - nicht immer schlecht sein müssen. Gestern reichten sie zu einem elften Platz, nachdem eine Reihe der besser einzuschätzenden Konkurrenten noch früher zur Landung gezwungen wurden. Der Österreicher Stefan Kraft landete bei 116 Metern, der Slowene Domen Prevc bei 114.

„Ich weiß nicht, ob man das fair nennen kann“, sagte Stephan Leyhe hinsichtlich der Bedingungen, die sich nach 25 Springern bis gegen Ende des Durchgangs etwas normalisiert hatten, aber dennoch unvorhersehbar waren. Das Vertrauen in die Entscheidung des Bundestrainers sei aber groß gewesen. „Ich war aber froh, dass ich heil angekommen und mit einer guten Weite gelandet bin.“

Leyhe war damit der beste Deutsche und registrierte erfreut, dass er in der Tournee-Gesamtwertung nun Achter ist; auch, weil Michael Hayböck krankheitsbedingt nicht starten konnte. „Platz acht liegt weit vor meiner Vorstellung, die ich im Vorfeld hatte“, so Leyhe. Er will auf der letzten Station in Bischofshofen diesen achtbaren Platz verteidigen. Heute an seinem 25. Geburtstag steht die Qualifikation in Österreich an. (schä)