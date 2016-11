Remis-Serie im Kampf um die Schachkrone geht weiter

Karjakin gegen Carlsen

Beim Duell zwischen Sergej Karjakin und Magnus Carlsen hat es erneut keinen Sieger gegeben.

New York (dpa) - Bei der Schach-Weltmeisterschaft in den USA hat es auch in der siebten Partie keinen Sieger gegeben.

Zu Beginn der zweiten Turnierhälfte führte der Herausforderer Sergej Karjakin noch einmal die weißen Steine. Der Russe eröffnete das Spiel zum ersten Mal mit dem Damenbauern, konnte den Titelverteidiger Magnus Carlsen aus Norwegen damit jedoch nicht überraschen.

In dem Damengambit wurden schon frühzeitig viele Figuren getauscht, so dass im Endspiel mit je einem Turm und Läufer schnell eine ausgeglichene Stellung erreicht wurde. Nach 33 Zügen einigten sich beide WM-Finalisten auf das Remis.

Beim Stand von 3,5:3,5 spielt Weltmeister Carlsen am Montag in der achten Partie mit Weiß. Insgesamt werden in New York 12 Spiele ausgetragen. Für den Sieg sind 6,5 Punkte notwendig.

