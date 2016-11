Williams 2017 mit Bottas und Teenager Stroll

Massa-Ersatz gefunden

Grove (dpa) - Der Finne Valtteri Bottas und Lance Stroll aus Kanada werden in der kommenden Saison für das Formel-1-Team von Williams fahren. Dies teilte der englische Rennstall in Grove mit.

Der 27-jährige Bottas geht damit in seine fünfte Saison als Stammpilot bei Williams. Stroll hingegen ist neu im Team. Der 18 Jahre alte Champion der Formel-3-EM löst den Brasilianer Felipe Massa ab, der im September in Monza das Ende seiner Formel-1-Karriere zum Saisonende angekündigt hatte.

Stroll wird demnach in der kommenden Saison zum zweitjüngsten Formel-1-Fahrer nach Max Verstappen. Der Niederländer hatte im März 2015 in Australien sein Formel-1-Debüt für Toro Rosso mit gerade einmal 17 Jahren und 166 Tagen gefeiert. Williams belegt in der Konstrukteurwertung zwei Grand Prix vor Schluss Rang fünf hinter Force India.

Der Fahrermarkt:

MERCEDES: Der Branchenführer macht bis 2018 mit Lewis Hamilton und Nico Rosberg weiter.

FERRARI: Sebastian Vettel bleibt zumindest bis Ende 2017. Kimi Räikkönen hat erneut für ein Jahr verlängert.

RED BULL: Daniel Ricciardo hat einen Vertrag bis Ende 2018, Youngster Max Verstappen soll "längerfristig" bleiben.

WILLIAMS: Valtteri Bottas bleibt, Routinier Felipe Massa wird durch den erst 18 Jahre alten Formel-3-Europameister Lance Stroll ersetzt.

FORCE INDIA: Sergio Pérez ist für 2017 bestätigt. Nico Hülkenberg verlässt das Team, Pascal Wehrlein ist ein Nachfolge-Kandidat.

TORO ROSSO: Carlos Sainz Jr. hat seinen Platz für 2017 ebenso sicher wie der von Red Bull degradierte Daniil Kwjat.

MCLAREN: Fernando Alonso besitzt einen Kontrakt bis Ende 2017. Jenson Button wird durch Stoffel Vandoorne ersetzt.

HAAS: Romain Grosjean will mittelfristig zu Ferrari, muss sich aber wohl weiter bei Haas beweisen. Esteban Gutiérrez zittert noch.

RENAULT: Nico Hülkenberg kommt zur neuen Saison. Kevin Magnussen und Jolyon Palmer müssen um ihr Cockpit bangen.

MANOR: Pascal Wehrlein könnte zu Force India wechseln. Esteban Ocon gilt als Kandidat für einen Stammplatz bei Renault.

SAUBER: Die Verträge von Marcus Ericsson und Felipe Nasr enden im Winter. Die neuen Team-Besitzer sondieren den Markt.

