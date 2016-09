Im Ziel und an der Strecke: Kassel Marathon am Sonntag live

Übertragung aus dem Auestadion

Kassel. Der Sonntag steht im Zeichen der Läufer, denn dann gibt es die zehnte Auflage des Kassel Marathons. Wir sind für Sie live dabei - an der Strecke und im Ziel.

Am Sonntag gegen 9.30 Uhr starten wir hier unsere Live-Video-Übertragung aus dem Auestadion. So können Sie live dabei sein, wenn tausende Stafel-, Halbmarathon- und Marathon-Läufer ins Ziel kommen.

Auf unserem Blog Kassel-live.de berichten wir außerdem mit Impressionen direkt von der Strecke. Und schon während der Rennen wird es hier auf HNA.de die ersten Bildergalerien geben.

Veränderung in diesem Jahr

Im Jubiläumsjahr wagt der e.on Kassel Marathon eine mutige Veränderung: Unter dem Motto "Lauf für Dein Leben" findet die Veranstaltung zum ersten Mal nicht im Mai, sondern im September statt. Damit will man in erster Linie anderen Frühjahrs-Läufen aus dem Weg gehen. „Die unmittelbare zeitliche Nähe zum Rennsteiglauf, zum Hannover-Marathon und weiteren hat uns sicherlich ein paar Teilnehmer im Kernwettbewerb Marathon gekostet“, erklärte Winfried Aufenanger.

So lief der Mini-Marathon am Samstag

Bereits am Samstag trotzten mehr als 4000 Kinder und Jugendliche beim Mini-Marathon dem Regen. In diesem Jahr waren 104 Schulen dabei – und das aus ganz Hessen und Südniedersachsen. Am Ende setzten sich sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen Starter des PSV Grün-Weiß Kassel bei der Strecke von 4,2 Kilometern durch. Hier können Sie den Mini-Marathon im Video in voller Länge ansehen.

Ungefähr 40 Kinder sind allerdings bei dem Mini-Marathon durch Wespenstiche verletzt worden. Teilweise mussten sie ins Krankenhaus, teilweise wurden sie im Rettungswagen behandelt werden. Das hat Marathon-Organisationsleiter Winfried Aufenanger gerade erstmals bestätigt. Der Vorfall ereignete sich nach ersten Erkenntnissen auf der Karlswiese vor der Orangerie. Auch mehrere Leser haben uns davon berichtet.

Wetter soll am Sonntag mitspielen

Nach viel Regen am Samstag sehen die Prognosen für den Sonntag ganz gut aus: Bei maximal 20 Grad mit einem Mix aus Sonne und Wolken soll es heute trocken bleiben. Perfektes Wetter also für die Läufer.

Verkehrsbehinderungen in der Stadt

Am Sonntag muss im gesamten Stadtgebiet mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Laut Veranstalter werden die Sperrungen bereits gegen 7 Uhr am Morgen eingerichtet und spätestens um 16 Uhr wieder abgebaut. Nach dem letzten Läufer wird die Strecke gereinigt und steht dann wieder für den Verkehr zur Verfügung. Hier gibt es eine Übersicht über die Sperrungen zum Marathon.

