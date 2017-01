Zverev schlägt Federer, Petkovic unterliegt Bencic

Beim Hopman-Cup

+ © dpa Generationen-Duell in Perth: Alexander Zverev (li.) und Roger Federer. © dpa

Perth - Zverev siegt, Petkovic verliert: Beim Hopman-Cup in Australien steht es nach den Einzeln 1:1 zwischen Deutschland und der Schweiz.

Alexander Zverev hat im dritten Aufeinandertreffen seinen zweiten Sieg gegen Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer gefeiert. Der 19 Jahre alte Hamburger bezwang den langjährigen Weltranglistenersten aus der Schweiz beim Hopman-Cup im australischen Perth mit 7:6 (7:1), 6:7 (4:7), 7:6 (7:4). Nach 2:30 Stunden verwandelte Zverev seinen ersten Matchball.

Petkovic verliert

Da im Anschluss Andrea Petkovic (Darmstadt) gegen Belinda Bencic 3:6, 4:6 unterlag, muss das gemischte Doppel über das Duell zwischen Deutschland und der Schweiz bei der inoffiziellen Mixed-WM an Australiens Westküste entscheiden. Bereits beim Rasenturnier in Halle/Westfalen im vergangenen Jahr hatte Zverev gegen sein Idol gewonnen. "Um Roger zu schlagen, musst du ein unglaubliches Match spielen. Das habe ich heute geschafft", sagte Zverev unter dem Jubel der 13.785 Fans: "Gegen ihn ist die nervliche Anspannung immer hoch."

Doppel entscheidet

Nach dem Halbfinal-Aus in Wimbledon hatte Federer seine Saison beendet. Nach einem halben Jahr Pause testet der 35-Jährige in Perth seine Form für die Australian Open in Melbourne (ab 16. Januar). Gegen Zverev unterliefen dem 17-maligen Majorsieger noch ungewohnt viele vermeidbare Fehler (44). Zum Auftakt des Hopman-Cup hatten Zverev und Petkovic gegen Frankreich 1:2 verloren, Federer und Belinda Bencic besiegten Großbritannien 3:0. Nur mit einem Sieg gegen die Schweiz hat das deutsche Duo noch theoretische Chancen, ins Finale gegen die USA einzuziehen.

sid