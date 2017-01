15-Jähriger stirbt nach Attacke in Silvesternacht

Er lag im künstlichen Koma

Bremen - In Bremen ist ein 15-Jähriger am Samstag gestorben. Der Jugendliche wurde in der Silvesternacht von mehrere Personen angegriffen und hatte schwere Kopfverletzungen erlitten.

Ein 15-jähriger Syrer ist in Bremen nach einer Prügelattacke in der Silvesternacht im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Samstag in Bremen mit. Der Jugendliche war in der Silvesternacht in Bremer Stadtteil Blumenthal von mehreren Personen angegriffen worden und hatte dabei schwere Kopfverletzungen erlitten. Er musste in ein künstliches Koma versetzt werden.

Staatsanwaltschaft und Polizei würden weiter unter Hochdruck ermitteln. Die Polizei hatte am Freitagabend über den Fall berichtet und bis dahin auf Pressearbeit verzichtet, um die kriminalpolizeilichen Ermittlungen im Umfeld der betroffenen Personen nicht zu gefährden. Am Samstag bat die Polizei darum, derzeit von Presseanfragen abzusehen. In der kommenden Woche wollen die Ermittler detaillierte Informationen bekanntgeben.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)