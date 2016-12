60-Jähriger in stillgelegtem Atomkraftwerk getötet

Arbeitsunfall

Mühlheim-Kärlich - Bei einem Arbeitsunfall in einem stillgelegten Atomkraftwerk in Rheinland-Pfalz ist ein 60-Jähriger ums Leben gekommen.

Bei einem Arbeitsunfall ist im stillgelegten Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich in Rheinland-Pfalz am Mittwoch ein Arbeiter getötet worden. Wie die Polizei in Koblenz mitteilte, kam der 60-Jährige am Vormittag in der Reaktorkuppel ums Leben. Die Umstände waren unklar.

Den Angaben zufolge ermittelt die Kriminalpolizei vor Ort. "Weitere Informationen zum Unfallhergang liegen bislang nicht vor", erklärte die Polizei.

Das Kraftwerk war im März 1986 in Betrieb genommen und bereits zweieinhalb Jahre später wieder stillgelegt worden. Es befindet sich im Rückbau, atomare Brennstoffe befinden sich dort nicht mehr.

afp

Rubriklistenbild: © dpa