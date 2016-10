Abstand vom Partner ist für viele Paare wichtig

Beziehungsfragen

+ © Ole Spata Viele Paare hocken wahrscheinlich zu sehr aufeinander. Das kann der Beziehung schaden. Wenn jeder mal Zeit für sich hat und seinen Hobbys nachgeht, ist das gut. Foto: Ole Spata © Ole Spata

Trotz Beziehung benötigt jeder auch mal Zeit für sich und seine Hobbys. Abstand tut also gut. Aber welches Maß an Abstand ist das richtige? Und sehen Frauen das anders als Männer?

Düsseldorf (dpa/tmn) - Viele wünschen sich mehr Freiraum in ihrer Beziehung. Fast jeder Zweite (44 Prozent) hätte laut einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts Innofact gerne mehr Zeit für sich.

Dabei ist die Sehnsucht nach mehr Abstand vom Partner bei Männern (48 Prozent) etwas stärker ausgeprägt als bei Frauen (41 Prozent).

Wunsch und Wirklichkeit klaffen dabei aber auseinander: Über die Hälfte der Paare (57 Prozent) verbringt mehr als 70 Prozent ihrer freien Zeit gemeinsam, knapp ein Drittel (32 Prozent) sogar mehr als 80 Prozent.

Danach gefragt, in welcher Form man seinen Freiraum nutzen könnte, ohne die Beziehung zu belasten, werden am häufigsten unterschiedliche Hobbys genannt (73 Prozent). Sich mit anderen ohne den Partner zu treffen, wäre für 65 Prozent in Ordnung. Wenig Zustimmung findet dagegen der Vorschlag, nur die Wochenenden gemeinsam zu verbringen: Damit können sich nur 10 Prozent der Befragten anfreunden. Im Auftrag der Online-Partneragentur Parship wurden im August 1042 Personen zwischen 18 und 65 Jahren befragt.