Santa Claus taucht in Melbourne mit Haien

Sea-Life-Werbeaktion

+ © dpa Santa Claus in einem Aquarium? Da machten die jungen Unterwasserpark-Besucher aber große Augen. © dpa

Melbourne - Der Weihnachtsmann scheut kein Risiko: Anstatt traditionell durch den Kamin zu rutschen, ist er in Melbourne ganz anders „aufgetaucht“.

In einem Aquarium in der australischen Metropole tauschte Santa Claus am Donnerstag Rentiere gegen Fische. Umringt von Stachelrochen und einem Speerzahnhai winkte der tauchende Rauschebart aus der Wasserwelt und lud die Besucher zum Foto mit „Scuba Santa“ ein.

Es handelt sich um eine Werbeaktion des Unterwasserparks Sea Life - vom 17. Dezember noch bis Heiligabend steigt der Weihnachtsmann dort täglich ins Haifischbecken. In Australien fällt Weihnachten in die Zeit der großen Sommerferien.

dpa