Blitzer der Woche: Hier sind die Messstellen in der Region

Nordhessen und Südniedersachsen

Kassel/Göttingen. Jede Woche werden auf den Straßen in der Region Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Wo in Nordhessen und Südniedersachsen in der Woche vom 31. Oktober bis 6. November geblitzt wird:

Die Stadt Kassel und der Landkreis Göttingen veröffentlichen jede Woche die Standorte der mobilen Blitzer.

+++ Stadt Kassel: Hier gibt es Geschwindigkeitsmessungen +++

Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollieren die Geschwindigkeit auf den Kasseler Straßen regelmäßig. Die Stadt Kassel gibt die Standorte für die mobilen Blitzer vorher im Internet bekannt.

Hier wird vom 31. Oktober bis 6. November geblitzt:

Friedrich-Ebert-Straße

Bunsenstraße

Gräfestraße

Am Heimbach

Waldmann Straße



+++ Kreis Göttingen: Hier gibt es Geschwindigkeitsmessungen +++

Auch der Landkreis Göttingen gibt jede Woche die Messstellen für den Kreis im Internet bekannt.

Hier wird geblitzt:

• Montag, 31. Oktober: Flecken Bovenden

Verkehrsteilnehmer müssen im gesamten Kreisgebiet darüber hinaus mit weiteren Kontrollen, auch durch die Polizei rechnen, heißt es. Ziel der Verkehrsüberwachung, betont die Kreisverwaltung, ist es, Verkehrsunfälle zu verhindern und partnerschaftliches und rücksichtsvolles Verhaltens zueinander zu schaffen.

Weitere Städte und Kreise in Nordhessen und Südniedersachsen geben die Messstellen nicht vorab bekannt.

Karte: Hier stehen feste Blitzer in der Region

+++ App-Tipps zu Blitzern: +++

Es gibt verschiedene Applikationen für Smartphones, die Blitzer anzeigen. Wichtig beim Benutzen der Apps ist, dass sie nicht während der Fahrt vom Fahrer benutzt werden - sonst droht ein Bußgeld. Der bloße Besitz einer Blitzer-App auf dem Smartphone und sich vor dem Starten des Motors über Standorte zu informieren, ist erlaubt. Wir stellen Anwendungen vor:

Blitzer.de:

Mit der App können Sie alle mobilen und festen Blitzer sehen und sich vor Messstellen warnen lassen. Nutzer können auch selbst Blitzer melden. Feste Messtellen werden für ganz Europa angezeigt. Blitzer.de ist nach eigenen Angaben die größte Community in Europa mit mehr als vier Millionen Nutzern. Es gibt eine kostenlose Version der App, die Pro-Version kostet 0,99 Euro für ios-Geräte, 4,99 Euro für Android-Geräte.

iSpeedCam:

Die App warnt vor festen und mobilen Blitzern und beinhaltet eine Datenbank mit weltweiten Blitzer-Standorten. Nutzer können außerdem Blitzer melden. Es gibt eine kostenlose Version für ios und Android - es können zusätzlich In-App-Käufe getätigt werden.

