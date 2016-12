Bombenfund in Augsburg: Größte Evakuierung seit dem Krieg

54 000 Menschen betroffen

Die rund 3,8 Tonnen schwere britische Fliegerbombe wurde bei Erdarbeiten gefunden.

Augsburg bereitet sich auf die bundesweit größte Evakuierungsaktion seit dem Zweiten Weltkrieg vor. Wegen einer tonnenschweren Fliegerbombe müssen 54 000 Menschen ihre Wohnungen verlassen - ausgerechnet am ersten Weihnachtstag.

Augsburg (dpa) - Ausgerechnet an Weihnachten wird in Augsburg für eine Bombenentschärfung die bundesweit größte Evakuierung seit dem Zweiten Weltkrieg stattfinden. Am ersten Weihnachtsfeiertag müssen dafür etwa 54 000 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Die entdeckte Fliegerbombe ist jedoch deutlich kleiner als zunächst angenommen. Der Kampfmittelräumdienst habe das Gesamtgewicht der Fliegerbombe auf 1,8 Tonnen korrigiert, berichtete die Stadt am späten Nachmittag. Zunächst waren die Experten von einer 3,8 Tonnen schweren Bombe ausgegangen.

Der festgelegte Evakuierungsradius von 1,5 Kilometern rund um die Fundstelle und die Angaben zur möglichen Sprengkraft des Blindgängers blieben aber weiter gültig, teilte die Stadtverwaltung mit.

In diesem Gebiet gibt es 32 000 Haushalte, große Teile des Augsburger Zentrums sind betroffen. "Wir haben ein sehr großes Evakuierungsgebiet", sagte Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU). "Es ist die größte Evakuierung, die uns bekannt ist." Nach derzeitigen Schätzungen werden am Sonntag 2000 bis 2500 Einsatzkräfte aus dem ganzen Freistaat deswegen in Bayerns drittgrößter Stadt im Einsatz sein.

Die bislang größte Evakuierungsaktion in Deutschland wegen einer Fliegerbombe fand im Jahr 2011 in Koblenz statt, dort waren 45 000 Einwohner betroffen. Eine weitere große Aktion gab es im Jahr 2015 in Köln. Dort wurden 20 000 Menschen in Sicherheit gebracht, um einen Blindgänger zu entschärfen.

In Augsburg müssen die Menschen am Sonntag bis 10.00 Uhr ihre Wohnungen verlassen haben. Die Polizei wird dann kontrollieren, dass wirklich niemand mehr in dem Gebiet ist. Danach beginnt die Entschärfung, die schätzungsweise etwa fünf Stunden dauert. "Es ist nicht ausgeschlossen, dass es bis in die Abendstunden oder bis zum nächsten Tag geht", sagte Gribl.

Für die Betroffenen stehen mehrere Notunterkünfte bereit. Die Stadt geht aber davon aus, dass die meisten Bewohner bei der Familie oder Freunden unterkommen. "Eine zentrale Unterbringung von so vielen Menschen ist schlichtweg unmöglich", meinte Ordnungsreferent Dirk Wurm (SPD).

Gribl warb nochmals für Verständnis, dass die Aktion an Weihnachten stattfindet. Damit keine Geschäfte und Büros schließen müssen und nicht der gesamte Berufsverkehr umgeleitet werden muss, könne ein so großer Einsatz nur an einem Sonn- oder Feiertag stattfinden. Die Entschärfung der am Dienstag bei Bauarbeiten entdeckten britischen Fliegerbombe dürfe nach Ansicht des Kampfmittelräumdienstes zudem nicht noch länger nach hinten geschoben werden. Es handelt sich demnach um den größten Blindgänger, der jemals in Augsburg gefunden wurde.

In und um Augsburg werden immer wieder nicht gezündete Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Die Alliieren hatten die Stadt mehrfach bombardiert. Bei den schlimmsten Angriffen durch US-amerikanische und britische Bomber wurden am 25. und 26. Februar 1944 große Teile der Stadt zerstört. Etwa 730 Augsburger starben damals, mehr als 1300 Bewohner wurden verletzt. Die Region war mit den Messerschmitt-Flugzeugwerken ein bedeutender Rüstungsstandort der Nazis.

Zahlen und Details zu dem Einsatz:

- Rund 54 000 Augsburger leben in dem Gebiet, in dem sich am Sonntag bei der Evakuierung keine Menschen aufhalten dürfen. Damit muss fast jeder fünfte Bewohner der Stadt sein Heim verlassen.

- Im Umkreis von 1,5 Kilometern um die 1,8-Tonnen-Bombe darf sich bei der Entschärfung niemand mehr aufhalten. Die Sperrzone umfasst große Teile des historischen Zentrums Augsburgs, beispielsweise das Renaissance-Rathaus. Die Fuggerei, die älteste Sozialsiedlung der Welt, sowie der Dom und eine Reihe weiterer Kirchen liegen ebenfalls in dem Gebiet.

- Allein etwa 750 Polizisten werden kontrollieren, dass keine Menschen bei der voraussichtlich mehrere Stunden dauernden Entschärfung im Sperrgebiet sind. Dazu kommen Hunderte Feuerwehrleute und Mitarbeiter von Rettungsdiensten, die bettlägerige Menschen aus der Gefahrenzone bringen. Insgesamt werden 2000 bis 2500 Helfer im Einsatz sein.

- Bereits am Heiligabend soll ein Krankenhaus geräumt werden. Zudem müssen die Bewohner von etwa 70 Senioren-, Studenten- und Jugendheimen das Gebiet verlassen.

- Notunterkünfte werden in mehreren Schulen, in der Augsburger Messe und im Stadiongebäude des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg eingerichtet. Es stehen Plätze für etwa 20 Prozent der Betroffenen bereit. Die Stadt glaubt, dass die meisten Bewohner zu Freunden und Verwandten fahren. Zudem hat die Stadt die Facebook-Seite #WillkommenimWarmen eingerichtet, auf der private Unterkünfte angeboten werden können.

- Für Haustiere vom Meerschweinchen bis zur Dogge, die die Besitzer bei der Evakuierung nicht mitnehmen können, bietet das Augsburger Tierheim Notplätze an. Die Bürger sind aufgerufen, ihre Haustiere nicht in den leeren Wohnungen zurückzulassen.