Er buchte ein Treffen bei Ebay: Jetzt ist Helena Fürst frisch verliebt

Berlin/Frankfurt. Dschungelcamp-Star Helena Fürst (42) ist frisch verliebt und überglücklich. Aus einem Date via Ebay wurde offenbar mehr.

"So erwischt hat es mich seit 20 Jahren nicht", sagte Fürst am Montag der Deutschen Presse-Agentur zu Berichten über ihre neue Beziehung. Mehrere Medien hatten zuvor geschrieben, dass Fürst mit dem 40 Jahre alten Sänger Ennesto Monté zusammen sei.

Monté hatte für 199 Euro auf Ebay ein Treffen mit der 42-Jährigen ersteigert - die Idee dazu kam von seiner PR-Managerin. Dabei habe es sie "gleich erwischt", sagte Fürst nun. "Was kommt, weiß kein Mensch", meinte sie. "Ich lass' das jetzt alles auf mich zukommen."

Der neue Mann an ihrer Seite ist dabei sich als Schlagerbarde am Ballermann auf Mallorca einen Namen zu machen. Ein Album hat er in der Vergangenheit bereits mit Ex-Wolfgang-Petry-Produzent Dirk Buro aufgenommen. Im März 2016 machte Monté dann Schlagzeilen, weil er dabei erwischt worden sein soll, wie er Sex hatte. Und zwar mit einer Unbekannten im Vorraum einer Bankfiliale in Frankfurt. Das berichtete der Stern.

Montè kommt ursprünglich aus dem ehemaligen Jugoslawien. Er lebt laut seiner offiziellen Homepage in Frankfurt am Main und schreibt und komponiert seine Songs selbst. (dpa/dob)

Ein fürstliches Meet and Greet pic.twitter.com/fTJZQBs6Ob — Helena Fürst (@die_fuerstin1) 21. Oktober 2016

Ennesto Monte und ich singen im Duett " Ich bin ein Hesse" pic.twitter.com/jV18IEDnnN — Helena Fürst (@die_fuerstin1) 13. Oktober 2016

Hier sehen Sie ein Liebesinterview mit dem Paar.

