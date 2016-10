DNA von NSU-Mörder Böhnhardt an Überresten von Peggy gefunden

Kind 2001 verschwunden

München - An den sterblichen Überresten der 2001 verschwundenen Peggy Knobloch sind DNA-Spuren des NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt gefunden worden.

Das berichten "Spiegel Online" und die "Bild"-Zeitung am Donnerstagabend. Die DNA-Spuren von Uwe Böhnhardt an den Überresten von Peggy Knobloch wurden dem mittlerweile dem "Nordbayerischen Kurier" aus Kreisen des Bundesjustizminiteriums bestätigt. Die Polizei Oberfranken sagt dazu im Moment nichts.In Kürze gibt die Staatsanwaltschaft Bayreuth eine Presseerklärung zu den neuen Entwicklungen im Fall Peggy Knobloch ab.

Mit den DNA-Spuren an den Überresten von Peggy Knobloch würde die Spur zu dem rechtsradikalen NSU-Trio führen.

"In welchem Zusammenhang diese DNA-Spur gesetzt wurde, wo sie entstanden ist und ob sie in Verbindung mit dem Tod von Peggy K. steht, bedarf weiterer umfassender Ermittlungen in alle Richtungen, die derzeit geführt werden und am Anfang stehen", erklärte die Staatsanwaltschaft Bayreuth am Abend.

Die damals 9 Jahre alte Peggy Knobloch war am 7. Mai 2001 in Lichtenberg (Bayern) verschwunden. Ihre sterblichen Überreste wurden erst am 2. Juli 2016 in einem Waldstück in Thüringen gefunden.

Laut Polizei ist es wahrscheinlich, dass Peggy nicht an dem Ort getötet wurde, wo der Täter sie vergraben hat.

Peggy Knobloch verschwand auf dem Heimweg von der Schule. Mehrere große Suchaktionen über die Jahre erbrachten keine echten Hinweise. Bis ein Pilzsammler im vergangenen Juli die Knochen der Vermissten fand. Die Überreste von Peggy lagen 15 Kilometer von ihrem Heimatort Lichtenberg entfernt.

Der Bayreuther Oberstaatsanwalt Herbert Potzel sagte nach dem Knochenfund: „Es liegt nahe, dass der Täter gute Ortskenntnisse hatte. Es kann aber trotzdem sein, dass es ein Fremder war.“ Die Beamten ermittelten in alle Richtungen. „Wir werden uns nicht auf eine Hypothese beschränken.“ Potzel betonte nochmals: „Wir haben im Augenblick keinen Verdächtigen.“

DNA von NSU-Terrorist Uwe Böhnhardt an Knochen von Peggy Knobloch gefunden

Missbrauchte der NSU-Terrorist Uwe Böhnhardt auch Peggy Knobloch? Darauf deutet der DNA-Fund an ihrer Leiche nun hin. Fakt ist: Die NSU-Terroristen hatten Kontakt zu einem Neonazi, der auch ein Kinderschänder war. Während der Ermittlungen gegen Zschäpe und ihre toten ehemaligen Komplizen kam auch der Thüringer Neonazi Tino Brandt ins Visier der Ermittler. Er wurde im Dezember 2014 wegen sexuellen Missbrauchs in 66 Fällen von Kindern und Jugendlichen zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Nach Überzeugung des Gerichts verging sich Brandt selbst an Minderjährigen und vermittelte die Jungen gegen Provision für Sex an andere Männer - strafbar als Förderung sexueller Handlungen von Minderjährigen. Insgesamt sprach das Gericht ihn in 66 Fällen schuldig.

Brandt gehört zu den bekanntesten Vertretern der Thüringer Neonazi-Szene und war bis 2001 V-Mann des Verfassungsschutzes. Er baute die Neonazi-Organisation "Thüringer Heimatschutz" auf, in der auch die NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe aktiv waren. Im aktuell in München laufenden Prozess gegen Zschäpe und vier mutmaßliche NSU-Unterstützer sagte Brandt mehrmals als Zeuge aus.

Vor Peggy Knobloch: Uwe Böhnhardts Name tauchte schon einmal in einem ungelösten Kinder-Mordfall auf

Uwe Böhnhardts Name tauchte bereits im Zusammenhang mit einem anderen ungelösten Kindermord auf. Am Dienstag, den 6. Juli 1993, verschwand der neunjährige Bernd Beckmann in Jena-Lobeda spurlos. Er wurde nach ergebnisloser Fahndung erst am 18. Juli 1993 an der Saale gefunden, im Gebüsch versteckt. Nach der langen Liegezeit ließ sich die Todesursache nicht mehr genau feststellen, die Ermittler gingen von „Gewalt gegen den Hals“ aus. Am Fundort der Leiche fand die Kripo einen Außenbord-Motor der Marke Johnson. Das dazugehörige Boot, ein Ruderdingi Midi 1, blieb aber bis heute verschwunden.

In Limburg war der Jenaer Enrico T. von BKA-Beamten zu seiner Rolle im Zusammenhang mit der Beschaffung der NSU-Tatwaffe befragt worden. Er sagte aus: „Ich möchte aber vielleicht noch etwas ergänzen. Ich war damals Tatverdächtiger wegen Kindsmordes an dem Kind Bernd Beckmann. Mein Bootsmotor wurde damals in der Nähe der Leiche gefunden und ich soll diesen damals da hingelegt haben. Mir wurde das Boot aber vorher gestohlen und ich hatte es vor dem Verschwinden des Jungen schon seit einer Woche gesucht. Ich gehe davon aus, dass mir das jemand in die Schuhe schieben wollte. Ich habe das damals nicht angezeigt, weil ich das Boot selbst nicht gekauft und keine Belege mehr hatte.“Er vermutete, dass Uwe Böhnhardt den Jungen ermordet hatte.

Gerichtsmediziner untersuchten Peggys Überrest auf DNA-Spuren

Die Gerichtsmediziner hatten nach dem Leichenfund angekündigt, dass sie Peggys Knochen genauestens auf Spuren aller Art untersuchen wie zum Beispiel Haare, Pollen, oder Insektenteile und natürlich auch auf DNA-Muster. Experten teilten nach dem Knochenfund mit: Theoretisch könne auch nach so langer Zeit noch Täter-DNA gefunden werden

2002 präsentierten die Ermittler einen geistig behinderten Mann als Tatverdächtigen - er wurde zunächst als Mörder verurteilt, 2014 dann aber freigesprochen.

Die NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos hatten am 4. November 2011 eine Sparkasse in Eisenach überfallen und waren mit einem Campingmobil geflüchtet. Als eine Polizeistreife auftauchte, erschoss Mundlos seinen Komplizen Uwe Böhnhardt, setzte den Wohnwagen in Brand und tötete sich selbst. Seither sitzt das einzige lebende NSU-Mitglied, Beate Zschäpe, in Haft und vor Gericht. Ihr wird aktuell in München der Prozess gemacht.

Im Wohnmobil, mit dem Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos zu ihrem Überfall auf eine Sparkasse in Eisenach fuhren, fanden sich ein Teddybär, eine Kindersandale und eine Spielzeug-Wasserpistole.

