Dünne Beine: Besser hohe und enge Lammfellstiefel tragen

Was Frauen steht

Frauen sollten bei der Auswahl von Stiefeln mit Lammfell, hier ein Modell von Ludwig Reiter, vorsichtig sein und die Stiefel entsprechend ihrer Beinform kaufen.

Im Winter wärmen sie gut: Lammfellstiefel. Doch nicht jedes Modell steht jeder Frau. Für die Auswahl des Schuhs sind Bein- und Wadenform entscheidend.

Ulm (dpa/tmn) - Dick gefütterte Lammfellstiefel mit flacher Sohle sind beliebt an kalten Wintertagen. Sie halten die Füße richtig gut warm. Aber sie wirken gerade an dünnen Frauen auch wie Klötze am Bein.

Das sollte sich mit dem richtigen Modell jedoch kaschieren lassen: Frauen mit dünnen Beinen sollten ein höheres, am Bein eng anliegendes Stiefelmodell wählen, erklärt Sonja Grau, Einkaufsberaterin aus Ulm. Sie hat noch einen Extra-Tipp: "Frauen mit sehr dünnen Beinen können mit einer dickeren Strumpfhose ihre zarten Beine in der Regel auch etwas kaschieren beziehungsweise kräftiger wirken lassen."

Lammfellstiefel wirken an kräftigeren Beinen grundsätzlich vorteilhafter als an dünneren. "In der Regel passen sich Lammfellstiefel schnell der stabileren oder muskulöseren Statur an", erklärt Grau. Sie weiten sich also. Frauen mit dickeren Beinen dürfen also durchaus auf Modelle zurückgreifen, die eine ausladende, geschwungene und kurze Öffnung haben.