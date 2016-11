Kurz vor dem Absturz: Dieses Video zeigt die Fußballer in der Maschine

Newsblog zum Flugzeugunglück

Bogotá - Der Verein Chapecoense sollte am Mittwoch in Medellín zum Finale des Südamerika-Cups antreten. Doch auf dem Flug nach Kolumbien stürzt die Maschine an einem Berg ab. In unserem Newsblog erfahren Sie die Infos zum Flugzeugunglück.

Tragisches Flugzeugunglück in Südamerika: Um 22.34 Uhr Ortszeit (04.34 Uhr MEZ) ist am Montagabend eine Maschine mit der Mannschaft des brasilianischen Fußballteams Chapecoense rund 50 Kilometer vor der kolumbianischen Stadt Medellín abgestürzt.

An Bord befanden sich neun Besatzungsmitglieder und 72 Passagiere. Die Polizei teilte jetzt mit, dass 76 Menschen den Absturz nicht überlebt haben.

Die Unglücksursache steht noch nicht fest. Treibstoffmangel könnte der Grund für den Absturz gewesen sein.

Der südamerikanische Fußballverband sagte jetzt das Finale ab.

Der brasilianische Staatspräsident Michel Temer ordnete eine dreitägige Staatstrauer an.



+++ Das Flugzeug könnte wegen Treibstoffmangels abgestürzt sein. Das erklärte der Direktor der kolumbianischen Luftfahrtbehörde, Alfredo Bocanegra. Die Piloten hätten wegen Problemen Landepriorität beantragt. Die vierstrahlige RJ85 der bolivianischen Charterfluggesellschaft Lamia sei in Runden geflogen, obwohl Landeerlaubnis gewährt worden sei, sagte Bocanegra.

Beim Absturz trennten nur noch zwei Hügel das Flugzeug von der Landebahn. Die Delegation des Clubs Chapecoense bestieg das Flugzeug im bolivianischen Santa Cruz de la Sierra, weil die brasilianischen Luftfahrtbehörden einen Charterflug der bolivianischen Airline direkt von Brasilien nach Kolumbien nicht zugelassen hatten.

Das Fußballteam flog deshalb per Linienflug von São Paulo aus, wo es am Sonntag in einem Spiel der brasilianischen Liga gegen Palmeiras angetreten war, nach Santa Cruz. Die Entfernung auf Luftlinie zwischen Santa Cruz und Medellín beträgt 3015 Kilometer. Die Reichweite der Maschinen vom Typ RJ85 liegt bei rund 3000 Kilometern.

+++ Nur wenige Minuten vor dem Abflug wurde dieses Video aus der Maschine gepostet. Es zeigt die Mannschaft des AF Chapecoense, wie sie das Victory-Zeichen in die Kamera zeigen und sich auf das Finalspiel freuen. Abwehrspieler Filipe Machado hatte das Video kurz vor dem Flug nach Medellín aufgenommen.

+++ Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat bestürzt auf den Flugzeugabsturz in Kolumbien reagiert. „Das ist eine schreckliche Nachricht, die besonders unter die Haut geht“, sagte er am Dienstag laut Mitteilung des Auswärtigen Amts am Rande eines Treffens zur Ukraine-Krise in der weißrussischen Hauptstadt Minsk. „Wir trauern mit den Menschen in Brasilien und ganz Lateinamerika, für die diese Nachricht ein riesiger Schock ist. Wir sind in Gedanken bei den Opfern dieses tragischen Absturzes, ihren Familien und Freunden.“

+++ Erst vor wenigen Tagen hatten die Spieler vom AF Chapecoense noch den Einzug ins Finale der Copa Sudamericana gefeiert. Es sollte das größte Erfolg ihrer Karriere werden, doch nun ist es die größte Tragödie:

+++ Ein ehemaliger Spieler der TSG Hoffenheim, Matheus Biteco, befand sich auch unter den Opfern des Flugzeugabsturzes. Das berichtet Sport1.de. Der Brasilianer war Anfang des Jahres für die Rückrunde ausgeliehen worden, bekam aber keinen Einsatz.

Die #tsg trauert um Matheus Biteco & die weiteren Opfer des Flugzeugabsturzes in Kolumbien > https://t.co/rOtKyhzgzA. Ruhe in Frieden. pic.twitter.com/yRNBcYVrPb — TSG 1899 Hoffenheim (@achtzehn99) 29. November 2016

+++ Marcelo Boeck ist Torwart vom AF Chapecoense und übelebte den Flugzeugabsturz seiner Mannschaft, weil er die Reise abgesagt hatte und nicht mit der Maschine saß. Mehr zu seiner Geschichte, lesen Sie hier.

+++ Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler und frühere Chapecoense-Profi Paulo Rink (43) hat mit

+ Das Fußballteam von Chapecoense. © afp

großer Bestürzung auf den Flugzeugabsturz in Kolumbien reagiert. „Das ist eine Riesenkatastrophe. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit Chapecoense weitergehen soll.

Der Verein ist ja jetzt praktisch ausgelöscht, wenn so viele Spieler nicht mehr da sind

“, sagte Rink der „Rheinischen Post“ (Mittwoch). Rink hatte 1995 eine Saison lang für Chapecoense gespielt und bestritt zwischen 1998 und 2000 insgesamt 13 Spiele für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft.

Chapecoense sei „ein kleiner, aber sehr engagierter Club, der in den letzten Jahren gute Arbeit geleistet und sich seinen Platz im brasilianischen Profi-Fußball erkämpft hat“, sagte Rink. Bei dem Absturz in Kolumbien waren am Dienstag zahlreiche Spieler der brasilianischen Mannschaft von AF Chapecoense ums Leben gekommen.

+++ Auf Twitter hat ein User dieses Bild als Gedenken an die Opfer des Flugzeugabsturzes hochgeladen. Es zeigt ein Flugzeug mit dem Logo der brasilianischen Fußballmannschaft AF Chapecoense, das bildlich in den Himmel aufsteigt.

Yo que respiro, duermo y sobre todo amo el fútbol es trizte ver algo asi #Chapecoense hasta pronto ganaste el mejor partido pic.twitter.com/BAzWz0IsC6 — Js Alvi (@js_10AF) 29. November 2016

+ Wegen des Flugzeugabsturzes: Brasiliens Staatspräsident Michel Temer ordnet eine dreitägige Staatstrauer an. © AFP +++ Der brasilianische Staatspräsident Michel Temer ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. „Ich möchte in dieser traurigen Stunde, die die Tragödie für Dutzende Familien bedeutet, mein Mitgefühl aussprechen“, teilte Temer mit. Man werde alles mögliche tun, um den betroffenen Familien zu helfen.

+++ Die Fußballwelt trauert um die Opfer und Angehörigen des Flugzeugabsturzes. Vereine wie der FC Bayern München, Real Madrid und viele andere haben ihre Anteilnahme auf Twitter geäußert.

+++ Unter den Überlebenden sind den Angaben zufolge drei Fußballprofis, zwei Besatzungsmitglieder und ein Journalist, der den Erstliga-Fußballclub zum Hinspiel des Finales um den Südamerika-Cup begleitete.

+++ Bei dem Absturz sind 76 Menschen getötet worden. Fünf Insassen hätten überlebt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Wie der Leiter der Polizei Medellín, José Acevedo, mitteilte, wurden aus dem Wrack zunächst sechs Menschen lebend geborgen, eine Person sei aber auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben.

+++ Hintergrund zum Flugzeugtyp: Unter Luftfahrtexperten ist der von British Airways gebaute Avro RJ85 vor allem wegen seiner leisen und vergleichsweise schadstoffarmen Triebwerke bekannt. Der vierstrahlige, ursprünglich BAe 146 genannte Jet, kommt auf der Kurz- und Mittelstrecke bei rund 60 Fluggesellschaften in mehr als 30 Ländern rund um den Globus zum Einsatz - unter anderem bei der Lufthansa-Tochter Eurowings. Es gibt drei verschiedene Versionen, die sich in der Länge unterscheiden und je nach Typ zwischen 70 und 112 Passagiere befördern können. Der Jet ist mit einer Reisegeschwindigkeit von 760 Stundenkilometern unterwegs und hat eine Reichweite von 2600 Kilometern.

+++ Ein Spieler des Fußballteams Chapecoense streamte auf Facebook live den Abflug seiner Mannschaft von Sao Paulo:

+++ Der südamerikanische Fußballverband Conmebol sagte das Finale nach dem Unglück ab. „Es ist ein trauriger Tag für den Fußball“, sagte der Präsident des kolumbianischen Vereins Atlético, Juan Carlos de la Cuesta. Das Erreichen des Finales war der bisher größte Erfolg des 1973 gegründeten Teams aus dem südbrasilianischen Bundesstaat Santa Catarina, bei dem vor über 20 Jahren auch der spätere Bundesliga-Profi Paulo Rink spielte.

+++ Polizisten seien als Erste zu der schwer zugänglichen Unglücksstelle gelangt, teilte die Luftfahrtbehörde mit. Die Gegend sei wegen Nebels nur auf dem Landweg zu erreichen, nicht aus der Luft. Ein Rettungs-Hubschrauber der Luftwaffe habe deshalb seinen Einsatz abbrechen müssen.

Der örtliche Feuerwehrchef Edison Gutiérrez sagte laut „El Colombiano“, es stünden 25 Krankenwagen bereit. Sie könnten aber nicht zur Unglücksstelle gelangen. Deshalb seien Geländewagen im Einsatz.

+ Verteidiger Alan Ruschel auf dem Weg ins Krankenhaus. © dpa +++ Aus dem Flugzeugwrack sind mindestens vier Überlebende geborgen worden. Zwei Verletzte wurden in das Hospital der Ortschaft La Ceja gebracht, wie die Zeitung „El Colombiano“ online berichtete. Dabei handelt es sich um den Verteidiger Alan Ruschel des brasilianischen Erstligisten Chapecoense und eine Stewardess, wie lokale Behörden mitteilten. In der Ortschaft La Unión, 25 Kilometer vom Unglücksort entfernt, würden außerdem zwei Torhüter des brasilianischen Erstligisten behandelt, berichtete das Nachrichtenportal „Mi Oriente“.

+++ Hintergrund zum Fußballclub aus dem abgestürzten Flugzeug: Das Fußballteam AF Chapecoense war auf dem Weg zum Finale der Copa Sudamericana verunglückt. Die Mannschaft stand im Schatten der großen brasilianischen Teams wie Flamengo aus Rio de Janeiro, war zuletzt aber sehr erfolgreich. Der 1973 gegründete Verein stammt aus Chapecó im Westen des südbrasilianischen Bundesstaats Santa Catarina, der stark von Einwanderern aus Deutschland und Italien geprägt ist. 2009 spielte der Verein noch in der vierten Liga und hat seither einen rasanten Aufstieg hingelegt, 2014 gelang der Aufstieg in die erste Liga, Serie A. Der Einzug in das Finale der Copa Sudamericana gegen Atlético Nacional aus Medellin war der bisher größte Erfolg - bisher sind dies fünf Titel im regionalen Wettbewerb Campeonato Catarinense.

Die Copa Sudamericana ist vergleichbar mit der Europa League. Im Halbfinale wurde San Lorenzo aus Argentinien ausgeschaltet, der Lieblingsclub von Papst Franziskus. Am vergangenen Sonntag verlor das Team gegen Palmeiras São Paulo mit dem früheren Bundesliga-Profi Zé Roberto (42) mit 0:1, Palmeiras sicherte sich dadurch vorzeitig den ersten Meistertitel seit 22 Jahren. Einer der bekanntesten Spieler in der Geschichte von AF Chapecoense ist der Deutsch-Brasilianer Paulo Rink, der später in der Bundesliga von 1997 bis 2002 auch für Bayer Leverkusen spielte und auch in der deutschen Nationalmannschaft zu einigen Einsätzen kam.

+++ Wie südamerikanische Medien berichten, soll die gleiche Maschine während der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Russland 2018 auch von der argentinischen Nationalmannschaft benutzt worden sein. Vor 20 Tagen habe sich demnach das Team um Weltstar Lionel Messi an Bord des Flugzeugs „Lamia BAE-146“ befunden, als sie auf dem Weg nach Brasilien war.

Una vez mas esperando en un avion para intentar salir al destino .. Que desastre son los de AFA por dios !!!! Ein von Leo Messi (@leomessi) gepostetes Foto am 23. Jun 2016 um 16:20 Uhr

+++ "Wir wissen noch nicht, ob dem Flugzeug das Benzin ausgegangen ist, es einen technischen Defekt gab oder ob das schlechte Wetter die Ursache war", sagte Elkin Ospina, Bürgermeister von La Ceja, der französischen Nachrichtenagentur AFP. Die Absturzstelle kann aufgrund des schlechten Wetters in dem Gebiet nur über Land erreicht werden. Das teilte der Flughafen von Medellín mit.

+++ Polizisten hätten inzwischen die schwer zugängliche Unglücksstelle am Berg El Gordo in der Nähe der Ortschaft La Unión erreicht. Die Gegend sei wegen Nebels nur auf dem Landweg zu erreichen, nicht aus der Luft. Ein Rettungs-Hubschrauber der Luftwaffe habe seinen Einsatz abbrechen müssen.

+++ Die Piloten des in Kolumbien abgestürzten Flugzeuges sollen vor dem Unglück Probleme mit der Elektronik der Maschine gemeldet haben. Das teilte die Flughafenbehörde von Medellín in der Nacht zum Dienstag unter Berufung auf den Kontrollturm über Twitter mit.

+++ Ein aus Brasilien kommendes Flugzeug mit mehr als 80 Menschen an Bord ist in Kolumbien abgestürzt. Dies sagten Flugbehörden des Departements Antioquia am frühen Dienstag dem Fernsehsender Caracol. Die Maschine sei bei dem Berg El Gordo in der Nähe der Ortschaft La Unión vom Radar verschwunden, teilte der Leiter der Luftfahrtbehörde von Antioquia, Alfredo Bocanegra, mit.

+ Flugzeug mit Fußballteam in Kolumbien abgestürzt © dpa An Bord der Charter-Maschine war das brasilianische Erstliga-Fußballteam Chapecoense, das am Mittwoch in Medellín das erste Spiel der Finalrunde des Südamerika-Cups gegen Atlético Medellín bestreiten sollte. Auch sechs Journalisten des Senders Fox Sport Brasil flogen mit.

Es gebe anscheinend Überlebende, teilte der Flughafen Flughafen José María Cordóva de Rionegro auf Twitter mit.

Confirmado, la aeronave con matrícula CP2933 * transportaba al equipo @ChapecoenseReal. Al parecer hay sobrevivientes. — José María Córdova (@AeropuertoMDE) 29. November 2016

Behörden in La Unión gaben an, es seien sechs Menschen verletzt geborgen worden. Rettungsteams seien auf dem Weg zur mutmaßlichen Unfallstelle, hieß es weiter.

Das kolumbianische Medium Antnoticias.com twitterte folgende Bilder, die Einsatzkräfte vor Ort zeigen sollen.

#Aestahora Organismos de socorro trasladan varios de los sobrevivientes del #Chapecoense a clínicas y hospitales del Oriente Antioqueño pic.twitter.com/rMWxf1Z2gj — Antnoticias (@Antnoticias) 29. November 2016

+ Die Avro RJ vor dem Abflug. © Twitter Die Unglücksursache steht noch nicht fest. Wie der Flughafen Rionegro per Pressemitteilung verlautbaren ließ, setzte der Flieger vor dem Absturz einen Notruf wegen Problemen mit der Elektronik ab. Laut der brasilianischen Webseite O Globo könnte auch Treibstoffmangel der Grund für den Absturz gewesen sein.

Bei der verunglückten Maschine handele es sich um eine Avro RJ der bolivianischen Fluggesellschaft Lamia. An Bord befanden sich nach Angaben des Flughafens von Medellín insgesamt 81 Menschen: 72 Passagiere sowie neun Besatzungsmitglieder.

Chapecoense ist ein Verein aus Chapecó im südbrasilianischem Bundesstaat Santa Catarina, der erst 2014 in die Erste Liga Brasiliens aufgestiegen ist. Das Fußballteam war über Santa Cruz de la Sierra in Bolivien nach Kolumbien geflogen.

Flightradar24, ein Online-Dienst zur Echtzeit-Positionsdarstellung von Flugzeugen hat dazu folgenden Tweet veröffentlicht, der den Absturz bestätigt:

dh/dpa/afp/sid

