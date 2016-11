Was ist mit ihm passiert? Schwer verletztes Kind in Praxis abgeliefert

Unbekannte verschwinden

+ © dpa Ein Paar steht unter Verdacht, ein vierjähriges Mädchen mit lebensgefährlichen Verletzungen in einer Hamburger Notfallpraxis abgegeben zu haben - und dann verschwunden zu sein. © dpa

Hamburg - In Hamburg beschäftigt ein Fall von mutmaßlicher schwerer Kindesmisshandlung die Behörden. Keiner weiß zu wem das Kind gehört oder von wem es so zugerichtet wurde.

Ein bisher unbekanntes Paar habe am Sonntag ein etwa vierjähriges Mädchen mit schweren Verletzungen in eine Notfallpraxis gebracht, berichteten die Zeitungen "Hamburger Abendblatt" und "Hamburger Morgenpost" am Donnerstag. Das Paar sei geflohen, bevor die von Ärzten alarmierte Polizei vor Ort eingetroffen sei.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft wollte die Berichte am Montag nicht kommentieren. In diesen hieß es weiter, das Mädchen sei mit einem Rettungswagen in eine Kinderklinik gebracht und wegen Lebensgefahr notoperiert werden. Inzwischen sei der Gesundheitszustand des Kinds stabil.

Der "Hamburger Morgenpost" zufolge soll eine Expertin der Klinik in einer Einschätzung davon ausgegangen sein, dass die Verletzungen durch "äußere Gewalteinwirkung über einen längeren Zeitraum hinweg" entstanden sein müssen. Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen demnach Ermittlungen wegen versuchten Totschlags auf, das Paar werde intensiv gesucht.

AFP