Das Herbstwetter in der Region: Ein Mix aus Sonne und Wolken

Ab Mitte der Woche wird es wechselhaft

Kassel/Göttingen. Die Wettervorhersage für das Wochenende und die kommenden Tage kündigt ruhiges Herbstwetter an. Es zeigt sich ein Mix aus Sonne und Wolken.

Erst ab Mitte der kommenden Woche ziehen wieder dichtere Wolken auf, die Regen bringen. Ab dann wird es außerdem kühler.

Das Wetter in Nordhessen

In Kassel und Frankenberg wechseln sich am Samstag und Sonntag Wolken und Sonne ab, die Temperaturen liegen zwischen 8 und 11 Grad.



In Witzenhausen und Schwalmstadt ist es am Samstag stark bewölkt, am Sonntag zeigt sich bei bis zu 12 Grad aber oft die Sonne.

Das Wetter in Südniedersachsen

In Northeim und Göttinge n hingegen bleibt es am Wochenende stark bewölkt, vereinzelt kann es regnen. Erst ab Montag wird es dort freundlicher. Die Temperaturen erreichen bis zu 12 Grad.

In Hann. Münden wird der Sonntag leicht bewölkt, die Sonne zeigt sich dort gelegentlich.

Ab Mittwoch wird es in der Region kühler, die Temperaturen erreichen dann Höchstwerte um die 9 Grad. Dazu soll es immer wieder regnen.

Rubriklistenbild: © dpa