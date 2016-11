Eine durchfeierte Nacht hinterlässt Spuren: Erkennen lässt sich der Schlafmangel vor allem an dunkeln Augenringen. Doch mit einem Trick kann man d ...

+ © Jens_Schierenbeck Ein Klassiker: Kalte Löffel aus dem Kühlschrank helfen gegen müde Augen. Foto: Jens_Schierenbeck © Jens_Schierenbeck

Berlin (dpa/tmn) - Geschwollene Lider, schwarze Schatten unter den Augen - die Folgen der Weihnachtsparty sind am Tag danach oft kaum zu übersehen. Was tun gegen die Augenringe?

Ganz einfach: Löffel am Vorabend ins Eisfach packen und am Morgen kurz auf die Augen legen. Darauf weist Make-up-Experte Peter Schmidinger vom VKE-Kosmetikverband in Berlin hin. Das sei ein "altes Hausfrauen-Rezept", das helfen könne - zumindest in Maßen.