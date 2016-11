Lila Wolken: Leser fasziniert der Morgenhimmel im November

Kassel. Wer dieser Tage das frühe Aufstehen nicht scheut, wird Zeuge eines faszinierend schönen Naturschauspiels.

Der Himmel in Nordhessen und Südniedersachsen zeigt sich in den sattesten Farben, die man sich vorstellen kann. Die Wolken erscheinen unter anderem in Lila und Zitronengelb - auch gibt es Momente, in denen der komplette Himmel in ein grelles Pink getaucht ist.

Hier gibt es eine kleine Slide Show der Leserbilder auf Facebook Das Geheimnis der Schönheit ist die Streuung des Lichts. Die intensive lila-rötliche Farbe der Wolken entsteht, wenn das Sonnenlicht an den einzelnen Bestandteilen der Atmosphäre gestreut wird. Um ein intensives Himmelsrot hervorzurufen, müssen sich viele winzige Wassertropfen in unserer Atmosphäre befinden. Deswegen stimmt die alte Bauernregel "Morgenrot - Schlechtwetter droht". Denn wo Wassertröpfchen sind, ist Regen meist nicht fern.

Neben dem Wasser können auch Staubteilchen und Luftverschmutzung (Smog) zu solchen Farbspektakeln am Himmel beitragen. Auch gibt es häufig solche intensiven Sonnenaufgänge durch Asche-Partikel, wenn es in einer Region einen Vulkanausbruch gab.

Über soziale Netzwerke und den Messanger Whatsapp haben wir in den vergangenen beiden Tagen viele tolle Fotos unserer Nutzer bekommen. In dieser Fotostrecke haben wir eine kleine Auswahl dieser Bilder zusammengefasst.