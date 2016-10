Menschenaffen sehen Irrtümer anderer voraus

Nur in deinem Kopf

Menschen können zuweilen erkennen, wenn andere sich irren. Forscher haben nun erstmals Hinweise darauf, dass dies auch Menschenaffen gelingt.

Potsdam (dpa) - Menschenaffen können einer Studie zufolge erkennen, dass andere von einer falschen Annahme ausgehen. Bislang dachte Forscher, nur Menschen seien dazu fähig. Bislang hatten Menschenaffen bei entsprechenden Tests versagt.

Nun veröffentlichte eine internationale Forschergruppe im Fachmagazin "Science" eine Studie, die nahe legt, dass zumindest einige Menschenaffen Irrtümer anderer doch vorhersehen. Die Forscher zeigten den Menschenaffen einen Film und zeichneten dabei die Augenbewegungen der Tiere auf. In dem Film sieht ein Beobachter, wie sich ein Mann in einem King-Kong-Kostüm hinter einem Heuhaufen versteckt. Daraufhin verlässt der Beobachter die Szene und King-Kong versteckt sich inzwischen hinter einem anderen Heuhaufen und läuft dann ganz weg. Nun kommt der Beobachter wieder herein. Wo wird er nach King-Kong suchen?

Menschen können diese Frage etwa ab einem Alter von vier Jahren beantworten. Erst dann können sie die Perspektive eines anderen einnehmen und deren Wissensstand berücksichtigen. Eine Fähigkeit, die sich "Theory of mind" nennt, und die in dem Verständnis gipfelt, dass andere sich irren können und deshalb falsch handeln (false-belief). Aber auch bei etwa zweijährigen Kleinkindern konnten mit einfacheren, nonverbalen Tests "Theory of mind"-Fähigkeiten nachgewiesen werden. Die Forscher zeichneten dabei Augen- und Blickbewegungen auf.

Diese Methode übernahm das Team um Christopher Krupenye vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig und Fumihiro Kano von der Kyoto University. Während der Film lief, zeichneten sie bei 19 Schimpansen, 14 Zwergschimpansen und 7 Orang-Utans die Augenbewegungen auf.

Tatsächlich vermuteten die meisten der 40 Affen, dass der Beobachter im Film den King-Kong hinter einem der Heuhaufen suchen würde: 30 visierten einen der beiden Heuhaufen an, obwohl die Tiere selbst gesehen hatten, dass King-Kong dort nicht mehr versteckt ist. 20 der Versuchsteilnehmer fixierten sogar zunächst das erste Versteck. Nach Schlussfolgerung der Forscher erkennen die Primaten, dass nicht die Realität, sondern bestimmte subjektive Annahmen für die Handlungen anderer entscheidend sind.

Für Krupenye bedeuten die Studienergebnisse eine Wende: "Es ist das erste Mal, dass Tiere einen False-Belief-Test bestanden haben. Diese Studie zeigt, dass diese Fähigkeit kein alleiniges Wesensmerkmal der Menschen ist."

Die Forscher variierten die Testreihen, um sie zu überprüfen. So versteckte King-Kong in einer anderen Testreihe einen Stein und auch die Abfolge der Handlungen im Film änderte sich. Die Ergebnisse bestätigten, dass Menschenaffen Falschannahmen vorhersehen können.

Die Forscher geben allerdings zu bedenken, dass es eine mögliche abweichende Erklärung für die Reaktion der Affen geben könnte. So könnten die Tiere glauben, der Beobachter im Film suche grundsätzlich nach Dingen, selbst wenn dieser wisse, dass sie nicht mehr da seien.

Bei früheren, komplexeren False-Belief-Aufgaben, die von den Primaten ein bestimmtes Verhalten, zum Beispiel eine richtige Entscheidung, abverlangten, versagten diese jedenfalls. Die Forscher nehmen daher an, dass die Menschenaffen lediglich ein unterentwickeltes Verständnis für Falschannahmen haben.