Mit Kind konsequent in der Muttersprache reden

Erziehungs-Tipp

Wollen Eltern ihre Kinder mehrsprachig erziehen, sollten sie jeweils konsequent eine Sprache sprechen. Auch Bücher und Filme können die Sprachentwicklung fördern.

Konsequenz - das ist die wichtigste Bedingung, wenn man sein Kind zweisprachig erziehen will. Jeder Elternteil sollte immer in seiner Muttersprache reden.

Baierbrunn (dpa/tmn) - Sie kommt aus Spanien, er aus Deutschland: Stammen Eltern aus verschiedenen Ländern, liegt es nahe, das Kind zweisprachig zu erziehen. Kinder profitieren davon, da sie früh ein ausgeprägtes Sprachbewusstsein entwickeln.

Damit die zweisprachige Erziehung gut klappt, sollte jeder Elternteil am besten durchgängig mit dem Kind in seiner jeweiligen Muttersprache reden. Kleiner Haken: Das funktioniert nur, wenn Mutter und Vater die Sprache des jeweils anderen verstehen, heißt es in der Zeitschrift "Baby und Familie" (Ausgabe 10/2016).

Denn wenn etwa die Mutter alles noch einmal für den Vater übersetzt, werden sich Kinder schnell fragen, warum sie überhaupt zwei Sprachen lernen sollen.

Je mehr Menschen es gibt, mit dem das Kind in einer Sprache reden kann, desto wahrscheinlicher ist der Lernerfolg. Auch Hörbücher, Musik, Reisen in das jeweilige Land und Telefonate mit dort lebenden Freunden oder Verwandten fördern die Sprachentwicklung.