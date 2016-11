Paketbote mit Messer niedergestochen - Täter flüchtig

Opfer schwer verletzt

Köln - Für einen Paketzusteller endete sein Arbeitstag am Freitag im Krankenhaus: Er wurde in einem Treppenhaus von zwei Männern angegriffen. Einer der Täter rammte dem 29-Jährigen ein Messer in den Bauch.

Ein Paketzusteller ist in Köln mit einem Messer niedergestochen worden. Der 29-Jährige wurde im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses angegriffen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Demnach saßen zwei Männer auf der Treppe, als der Paketzusteller am Donnerstagnachmittag den Hausflur betrat. Einer von ihnen habe dem Paketzusteller unvermittelt ein Messer in den Bauch gerammt. Danach flüchteten die beiden Unbekannten. Der 29-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)