Putzig: Erdmännchen-Babyboom in Sydney

Viel Nachwuchs

+ © Paul Fahy/Taronga Zoo/dpa In einem Australischen Zoo gibt es so viele Erdmännchenjunge wie nie zuvor. © Paul Fahy/Taronga Zoo/dpa

Sydney - Die Erdmännchen-Eltern im Taronga-Zoo in Australien haben viel zu tun: Sie haben sechs Babys bekommen und schon zweimal Zwillinge in diesem Jahr. Ein Babyboom.

Der Taronga-Zoo in Australien feiert den größten Erdmännchenwurf, den er je erlebt hat: gleich sechs putzige Babys produzierte das Elternpaar Nairobi und Maputo, wie der Zoo am Dienstag berichtete. Die Eltern waren in diesem Jahr schon zweimal erfolgreich: das Weibchen brachte im Januar und im August jeweils Zwillinge zur Welt. Ein Wurf mit sechs Kleinen sei sehr ungewöhnlich, sagte Betreuerin Courtney Mahony. Drei, höchstens vier sei die Norm.

„Die Mama hat nun alle Tatzen voll zu tun“, meinte sie. Der Vater und die älteste Tochter stünden zum Babysitting bereit. Die neuen Erdmännchen-Babys wurden Anfang November geboren und wagen sich inzwischen neugierig aus ihrem Nest, wie der Zoo berichtete.

Erdmännchen werden etwa 25 Zentimeter groß. Sie haben dunkles Fell um die Augen, das auf die Ferne wie eine Sonnenbrille wirkt.

dpa