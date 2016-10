Bundespolizei: 230 Kräfte jagen Taschendiebe

Mehr als 200 Delikte

Berlin - Die Handtasche ist in Großstädten beliebtes Ziel von Dieben. Die Bundespolizei ist nun gegen 44 Beschuldigte in Berlin vorgegangen. Zeitgleich findet eine Razzia in Rumänien statt.

Die Zahl der Taschendiebstähle in Deutschland ist deutlich gestiegen. Bei einer groß angelegten Razzia wurden am Donnerstag in Berlin-Charlottenburg ein Hotel, zwei Bars und mehrere Autos durchsucht. Rund 230 Kräfte von Bundespolizei, Landeskriminalamt und Zoll waren im Einsatz. In der Luft kreiste ein Hubschrauber, Drogenspürhunde waren vor Ort. Parallel gab es Festnahmen und Hausdurchsuchungen in Rumänien, wie die dortige Polizei mitteilte.

Das Ermittlungsverfahren gegen 44 Beschuldigte laufe seit Juli 2015, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die mutmaßlichen Taschendiebe sollen alle aus der Stadt Craiova im Südwesten Rumäniens stammen und in europäischen Großstädten bandenmäßig agiert haben. Ihnen werden 200 Taten zur Last gelegt. Sie sollen 150 000 Euro erbeutet haben. Rumänische Behörden bezifferten den Schaden auf 225 000 Euro.

Verdächtige festgenommen

Der Bundespolizei zufolge liegen 17 Haftbefehle gegen Verdächtige vor. Zehn seien bereits vollstreckt worden. Einem Verdächtigen wurde demnach der Haftbefehl in Berlin hinter Gittern verkündet, er sitze bereits wegen eines anderen Delikts. Die rumänischen Behörden teilten mit, es seien neun deutsche Haftbefehle vollstreckt worden. In Craiova und Umgebung wurden demnach zehn Häuser durchsucht.

Nach den noch nicht Gefassten wird mit europäischem Haftbefehl gesucht, wie es von den Ermittlern hieß. Bei den Durchsuchungen sei Beweismaterial sichergestellt worden, das nun ausgewertet werde.

Die Bundespolizei lobte in Berlin die „ausgezeichnete Zusammenarbeit“ mit den rumänischen Ermittlern. Verbindungsbeamte aus beiden Ländern seien beteiligt gewesen.

In der Berliner Kriminalstatistik sind für das vergangene Jahr 40 399 Taschendiebstähle aufgelistet. Das war laut Polizei eine Zunahme um mehr als ein Viertel im Vergleich zu 2014. Bundesweit stieg die Zahl der erfassten Taschendiebstähle um sieben Prozent auf 168 142 Fälle. Für das laufende Jahr liegen noch keine Zahlen vor.

dpa

