Alarm in Regensburger Schule: Lehrerin mit Waffe bedroht

Verdächtiger schwer verletzt aufgefunden

+ © Google Eine Google-Earth-Aufnahme der Schule. © Google

Regensburg - Großeinsatz der Polizei an einer Regensburger Mittelschule: Ein Schüler hat eine Lehrerin mit einer Waffe bedroht und wurde danach schwer verletzt aufgefunden.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz hat am Mittwochvormittag in einer Eilmeldung mitgeteilt, dass es an der Mittelschule im Stadtteil Burgweintig in Regensburg eine Bedrohungslage gebe.

Nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums Oberpfalz hat ein 17-Jähriger gegen 8 Uhr die Otto-Schwerdt-Mittelschule betreten und dort eine Lehrerin mit einer Waffe bedroht.

Bei dem Vorfall soll es sich um keinen Amoklauf gehandelt haben, so der Regensburger Bürgermeister Joachim Wolbergs. Die Schüler und Lehrer der Mittelschule werden aktuell in der Schule betreut. Auch ein Kriseninterventionsteam sei vor Ort, berichtet die Mittelbayerische Zeitung.

Der 17-Jährige ist schwerverletzt

Danach flüchtete der junge Mann aus der Schule. Laut BR soll es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole gehandelt haben, so ein Polizeisprecher. Offenbar soll auch ein Knallgeräusch in der Schule gehört worden sein.

Wenig später nach der Bedrohung der Lehrerin fanden Einsatzkräfte den 17-Jährigen schwer verletzt in der Nähe des Tatortes am Sportheim. Wie die Mittelbayerische Zeitung berichtet, ist der Verletzte mittlerweile in ein Krankenhaus gebracht worden. Er ist ansprechbar.

Auch mit einer Schreckschusspistole sei nicht zu spaßen, sagte ein Polizeisprecher dem Straubinger Tagblatt: „Befindet man sich in der Nähe der Mündung, kann es so zu schweren Verletzungen kommen“

Lehrer oder Schüler wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Wie es zu den Verletzungen des 17-Jährigen kam, ist derzeit nicht bekannt. Offenbar ist der Jugendliche kein Schüler der Mittelschule.

Ermittlungen zum Tathergang laufen auf Hochtouren

Die Ermittlungen zum genauen Tathergang laufen derzeit auf Hochtouren, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz berichtet.

Der Einsatzort war für längere Zeit großräumig abgesperrt und durch ein Polizei-Großaufgebot gesichert. Mittlerweile durften die Lehrkräfte wieder in die Schule zurückkehren, wie die Mittelbayerische Zeitung berichtet. Die Lage beruhige sich langsam, einige Polizeikräfte seien mittlerweile wieder abgerückt.

In der Grundschule neben der Mittelschule wurde ein Notfallprogramm gestartet, die dortige Lage sei nach der Schulleitung allerdings ruhig.