Starkes Erdbeben in Italien - Zwei Verletzte

Stärke 5,4

+ © dpa Hier hat sich das Erdbeben ereignet. © dpa

Schon wieder bebt die Erde in Italien und schon wieder trifft es das Zentrum des Landes. Selbst in der Hauptstadt Rom bekommen die Bürger den Erdstoß zu spüren. Das Ausmaß ist zunächst unklar.

Zwei Monate nach dem verheerenden Beben in Mittelitalien ist die Region erneut von einem schweren Erdstoß erschüttert worden. Das Zentrum des Bebens, das am Mittwochabend eine Stärke von mindestens 5,4 hatte und bis in die Hauptstadt Rom zu spüren war, lag nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa in der Region, die bereits Ende August heimgesucht worden war.

Der Zivilschutz hat mindestens zwei Verletzte bestätigt. „Wir haben Berichte über zwei verletzte Personen in der Gegend um Visso“, sagte der Chef des Zivilschutzes, Fabrizio Curcio, am Mittwochabend dem Fernsehsender Sky TG24. Die Gemeinde liegt in der Provinz Macerata in den Marken nahe einem Nationalpark. Die Verletzten hätten Notdienste gemeldet. Das genaue Ausmaß des Bebens war zunächst weiter unklar.

Bei dem Beben im August waren 298 Menschen ums Leben gekommen.

Das neuerliche Beben ereignete sich laut Ansa um 19.11 Uhr nahe dem Ort Castelsantangelo sul Nera, einem Dorf in der Region Marken, nicht weit entfernt von Amatrice, wo seinerzeit die meisten Todesopfer zu beklagen waren. Die US-Erdbebenwarte gab die Stärke zunächst auch mit 5,4 an, korrigierte den Wert später aber leicht auf 5,5 nach oben.

Der Bürgermeister von Castelsantangelo sul Nera nahe dem Zentrum, Mauro Falcucci, sagte dem Fernsehsender Sky TG24: „Mit Sicherheit gab es Einstürze.“ Medienberichten zufolge war das Beben auch in Florenz und Neapel zu spüren.

Laut dem Bürgermeister von Amatrice, Sergio Pirozzi, kam es nun erneut zu Schäden. „Es gab Einstürze, aber nur von Gebäuden, die schon beschädigt waren“, sagte er Ansa zufolge. „Natürlich weckt das wieder die Angst.“

Die italienische Regierung hatte die Schäden des August-Bebens zuletzt auf rund vier Milliarden Euro geschätzt. Das Land wird häufig von Erdstößen heimgesucht, die immer wieder verheerende Folgen haben.

Auch in der Gemeinde Visso in der Provinz Macerata seien Schäden gemeldet worden. Auf Twitter zirkulierte ein Video, auf dem Schäden nahe einer Kirche zu sehen sind.

Chronologie: Erdbeben in Italien

- Am 24. August 2016 wird Mittelitalien von einem schweren Erdbeben heimgesucht. Nach offiziellen Angaben kommen 298 Menschen ums Leben, die meisten in dem Ort Amatrice.

- Ende Mai 2012 erschüttern über Tage schwere Erdstöße und Hunderte Nachbeben Nordostitalien. Mehr als 25 Menschen sterben, rund 400 werden verletzt, der Schaden geht in die Milliarden.

- Am 6. April 2009 um 3.32 Uhr verwüstet ein schweres Erdbeben die mittelitalienische Stadt L'Aquila. Es sterben insgesamt 309 Menschen, Tausende Häuser werden beschädigt, rund 70 000 Menschen obdachlos.

- Ein Beben in Mittelitalien lässt am 31. Oktober 2002 eine Dorfschule in San Giuliano di Puglia einstürzen. Mehr als 25 Kinder und eine Lehrerin sterben, viele Schüler werden verletzt. Das Beben ist noch im 200 Kilometer entfernten Rom zu spüren.

- Bei einem Beben im Juli 2001 sterben in Südtirol vier Menschen. Ausläufer sind auch in Bayern, Österreich und der Schweiz spürbar.

- In den Apennin-Regionen Umbrien und Marken beschädigt ein Beben im September 1997 etwa 9000 Gebäude. Schwer betroffen ist auch die Basilika von Assisi. Zwölf Menschen sterben.

- Bei einem Beben 1990 in Ostsizilien kommen 19 Menschen um. Besonders betroffen sind Syrakus und Carlentini.

- Ein Beben sucht 1980 die Region Irpinia in Süditalien heim. Rund 3000 Menschen sterben. Viele werden verletzt oder obdachlos.

- Das Beben von Messina (Sizilien) im Jahr 1908 gilt als eine der schwersten Naturkatastrophen Europas im 20. Jahrhundert. Die Zahl der Toten wird auf mehr als 100 000 geschätzt.