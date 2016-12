Tragisches Unglück: Lastwagen kippt auf Auto - Frau getötet

Folgenschwerer Zusammenstoß zweier Lkw

+ © dpa Von den Lkw und dem Auto ist kaum noch etwas zu erkennen. © dpa

Gütersloh - Folgenschwerer Unfall auf der Autobahn 33 bei Gütersloh: Ein Lastwagen rast in einen abgestellten Lkw und kippt auf ein daneben fahrendes Auto, in dessen Trümmern eine 69-jährige Frau stirbt.

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, prallte am Montagabend ein Laster bei Holte-Stukenbrock (Kreis Gütersloh) in einen zweiten Lkw, der auf dem Seitenstreifen gestanden hatte. Der von hinten kommende Lastwagen kippte auf die Fahrbahn und begrub dabei das parallel fahrende Auto unter sich. Dessen 72 Jahre alter Fahrer wurde schwer verletzt, die Beifahrerin starb am Unfallort. Beide Lastwagenfahrer erlitten zudem schwere Verletzungen.

Die Autobahn 33 war zunächst in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Auf Anfrage teilte die Polizei mit, dass die Strecke gegen 5.30 Uhr wieder freigegeben wurde.

dpa