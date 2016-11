Nach Horror-Unfall: Wildwasserbahn wird abgerissen

Vier Menschen starben in Australien

+ © dpa Zahlreiche Blumen und Kerzen wurden nach dem Unglück vor dem Freizeitpark niedergelegt. © dpa

Gold Coast - Es war ein schreckliches Unglück in einem Vergnügungspark, bei dem vier Menschen ihr Leben verloren. Nun soll die Wildwasserbahn, in der die Katastrophe geschah, abgerissen werden.

Gut zwei Wochen nach dem Tod vierer Menschen bei einem Unfall auf einer Wildwasserbahn in Australien soll diese abgerissen werden. Das teilte der Betreiber des Vergnügungsparks in einem Vorort der Stadt Gold Coast an der Ostküste des Landes am Mittwoch mit. Das geschehe aus Respekt für das Andenken der Opfer und deren Familien.

Zwei Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 32 und 42 Jahren waren am 25. Oktober auf der Wildwasserbahn in dem beliebten Vergnügungspark Dreamworld, den rund 1,8 Millionen Menschen im Jahr besuchen, ums Leben gekommen. Zwei der Opfer waren bei dem Unfall aus einem Gefährt geschleudert und die anderen beiden eingeklemmt worden. Seitdem ist der Park geschlossen. Die Unfallursache sowie die Sicherheitsbedingungen der anderen Attraktionen werden untersucht.

