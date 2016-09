News-Blog: 29 Verletzte bei Explosion in Manhattan

Laut Bürgermeister keine Hinweise auf Terror

+ © Jason Szenes Polizisten und Feuerwehrleute am Ort der Explosion an der 23. Straße. © Jason Szenes

New York - Bei einer Explosion in New York sind fast 30 Menschen verletzt worden. Der Bürgermeister betont, dass es keine Hinweise auf Terrorismus gebe. Alle Entwicklungen in unserem News-Blog.

Bei einer Explosion im New Yorker Stadtteil Manhattan sind am Samstagabend gegen 20:30 Uhr (Ortszeit) 29 Menschen verletzt worden

Die Behörden gehen von einem "vorsätzlichen Akt" aus

Die Ursache ist bisher unklar, sicher ist aber, dass es sich nicht um eine herkömmliche Gasexplosion handelt

New Yorks Bürgermeister sieht momentan keine Hinweise zu einem möglichen "terroristischen" Hintergrund <<<AKTUALISIEREN>>>

+++ Medienberichten zufolge kam die Explosion aus einem Müllcontainer. Bürgermeister De Blasio sagte, die Ursache sei noch unklar. Sicher sei, das die Explosion nicht durch Gas ausgelöst wurde. "Wir gehen davon aus, dass es Absicht war."

Obama wurde in Kenntnis gesetzt

+++ Der Ort der Explosion ist eine Gegend mit zahlreichen Bars, Restaurants, Theatern und schicken Wohnungen. Neben der New Yorker Polizei sind auch die Feuerwehr, eine Anti-Terror-Einheit der Polizei und das FBI vor Ort. Die Polizei riegelte die Gegend ab, Polizeihubschrauber kreisten in der Luft. Die am nächsten gelegene U-Bahn-Station wurde geschlossen. US-Präsident Barack Obama wurde nach Angaben des Weißen Hauses über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

+++ Über den Nachrichtendienst Twitter teilt die New Yorker Polizei mit, dass der verdächtige Gegenstand an der 27. Straße West sicher gestellt wurde. Es sei unklar, was in dem Topf war und ob dieser Fund etwas mit der Explosion im Bezirk Chelsea zu tun hatte, daher wurde die Gegend weiträumig abgesperrt. Der verdächtige Topf wurde zur Untersuchung abtransportiert.

UPDATE: The suspicious device on West 27 Street in Chelsea has been safely removed by the NYPD Bomb Squad. — NYPD NEWS (@NYPDnews) 18. September 2016

+++ Nach der Explosion in New York mit 29 Verletzten ist wenige Straßen weiter ein Dampfdrucktopf mit Kabeln gefunden worden. Außerdem sei außen ein schwarzer Gegenstand mit Klebeband an dem Topf angebracht, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf die Polizei.

This is the device found at second location, near New York explosion, officials say. https://t.co/cpgJgDr4X5 pic.twitter.com/TZr07KwDra — CNN (@CNN) 18. September 2016

Es sei unklar, was in dem Topf war und ob dieser Fund etwas mit der Explosion vom Samstagabend (Ortszeit) an einer Straße im Manhattaner Bezirk Chelsea zu tun hatte. Die New Yorker Polizei ruft die Anwohner über Twitter auf, in ihren Häusern und Wohnungen zu bleiben und von den Fenstern weg zu bleiben bis der Dampfdrucktopf untersucht und gesichert wurde.

Please be advised of this update regarding the incident in Chelsea, NYC pic.twitter.com/Ux5dfBsj72 — NYPD NEWS (@NYPDnews) 18. September 2016

Keine Hinweise auf "terroristischen" Hintergrund

+++ Nach Angaben von Bürgermeister Bill de Blasio war die Ursache zunächst noch ungeklärt, aber man gehe von einem "vorsätzlichen Akt" aus. De Blasio betonte zugleich, dass es keine Hinweise auf eine Verbindung zum Terrorismus gebe. "Die Ermittlungen dauern an. Dennoch gehe wir davon aus, dass es sich um eine vorsätzliche Tat handelt, derzeit gibt es aber keine Hinweise auf eine terroristische Bedrohung gegenüber New York City", so New York Bürgermeister auf Twitter.

Investigation is ongoing. Though we believe this was an intentional act, there is no credible terror threat against NYC at this moment. — Bill de Blasio (@BilldeBlasio) 18. September 2016

Den Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall an einer Straße im Manhattaner Bezirk Chelsea. 24 Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, eine der Verletzungen wurde als "ernst" beschrieben.

Es bestehe nach bisherigen Erkenntnisse auch kein Zusammenhang mit einer Bombenexplosion am Samstagmorgen an einer Renn-Strecke in Seaside Park in New Jersey. In Seaside Park waren am Morgen drei miteinander verbundene Rohrbomben in einer Mülltonne an einer Strecke deponiert, an der ein Rennen der Marineinfanterie mit schätzungsweise mehr als 5000 Teilnehmern stattfinden sollte. Aber nur einer der Sprengsätze explodierte - und das vor der Veranstaltung, deren Beginn sich verzögert hatte. Daher wurde niemand verletzt.

Auch in diesem Fall blieb zunächst ungeklärt, wer hinter der Tat steckt und was das Motiv war.

29 Verletzte bei Explosion in Manhattan Zur Fotostrecke

dpa/AFP/mt