Manhattan: FBI nimmt fünf Verdächtige fest

Am Samstagabend (Ortszeit) kam es zu einer Explosion in Chelsea, einem Viertel mitten in Manhattan.

New York - Bei einer Explosion in New York sind fast 30 Menschen verletzt worden. Der Bürgermeister betont, dass es keine Hinweise auf Terrorismus gebe. Alle Entwicklungen in unserem News-Blog.

Bei einer Explosion im New Yorker Stadtteil Manhattan sind am Samstagabend gegen 20:30 Uhr (Ortszeit) 29 Menschen verletzt worden

Die Behörden gehen von einem "vorsätzlichen Akt" aus

Gouverneur von New York: "keine Verbindung zum internationalen Terrorismus"

Im Ausgehviertel Chelsea war eine Bombe explodiert

Fünf Verdächtige in New York festgenommen

+++ Wie der US-amerikanische Nachrichtensender CBS berichtet, kam es am späten Sonntagabend (Ortszeit) zu mehreren Festnahmen im Zusammenhang mit der Explosion im New Yorker Stadtteil Chelsea. Das FBI hat bei einer Verkehrskontrolle fünf Personen festgenommen und befragt diese nun. Die Verkehrskontrolle fand an der Verrazano Bridge in New York City statt.

FBI takes several into custody with possible connection to Chelsea bombing https://t.co/k8Q6qqzITc pic.twitter.com/bQbVczMvrb — CBS News (@CBSNews) 19. September 2016

Das New Yorker FBI bestätigte die Verkehrskontrolle via Twitter, wies aber gleichzeitig darauf hin, dass die Ermittlungen noch laufen und bisher niemand angeklagt wurde.

We did a traffic stop of a vehicle of interest in the investigation. No one has been charged with any crime. The investigation is continuing — FBI New York (@NewYorkFBI) 19. September 2016

+++ Im New Yorker Viertel Chelsea ist am Samstagabend eine Bombe explodiert. Dies teilte der Gouverneur des US-Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, am Sonntag mit. Der Anschlag vom Samstag sorgte wie mehrere weitere Gewalttaten im ganzen Land für neue Verunsicherung. Ein zweiter Sprengsatz sei in der Nähe platziert gewesen, aber nicht explodiert, sagte Cuomo. "Wer immer diese Bomben gelegt hat - wir werden sie finden und vor Gericht bringen."

+++Die Explosion in Manhattan, bei der am Samstag 29 Menschen verletzt wurden, ist durch eine Bombe ausgelöst worden. Es gebe aber "keine Verbindung zum internationalen Terrorismus", teilte der Gouverneur des US-Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, am Sonntag mit. Nachdem die Explosion am Samstagabend das New Yorker Ausgehviertel Chelsea erschüttert hatte, hatten sich die Behörden bei der Einschätzung der Ursache zunächst zurückhaltend geäußert. "Aber es ist noch ein sehr früher Zeitpunkt in den Ermittlungen, die gerade begonnen haben", sagte Cuomo.

+++ Das New Yorker Police Department sucht nach Zeugen und bittet alle Mitbürger um Hinweise. Fotos, Videos oder Beobachtungen - alles könnte nützlich sein.

IMPORTANT: Anyone with information on the explosion in Chelsea is asked to share it by calling #800577TIPS pic.twitter.com/BidZoVB7sA — NYPD NEWS (@NYPDnews) 18. September 2016

+++ Donald Trump hat den Verletzten und ihren Familien alles Gute und die besten Genesungswünsche via Twitter ausgesprochen.

I would like to express my warmest regards, best wishes and condolences to all of the families and victims of the horrible bombing in NYC. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. September 2016

+++ Auf Twitter kursieren derzeit unbestätigte Hinweise auf ein Tumblr-Profil, dessen Nutzer sich als Täter für die Explosion in Manhattan profiliert. Jedoch ist nirgends bestätigt, dass es sich hierbei tatsächlich um den Täter handle. Der Besitzer des Accounts namens "I´m the NY Bomber." erklärt, er würde hinter der Explosion in Manhattan stecken und hat eine Art Manifest auf der Plattform hochgeladen, darin erklärt er: "Ihr habt es mittlerweile vermutlich schon alle in den Nachrichten gesehen - die Explosion in New York City, das war ich." Weiter schreibt der Tumblr-Nutzer, dass der Vorfall an diesem Morgen lediglich ein Test gewesen sei und weitere Explosionen folgen würden. Von der New Yorker Behörden gibt es derzeit keinerlei Informationen, ob es sich bei dem Profil tatsächlich um den Täter handelt. Es kann daher gut sein, dass es sich hierbei lediglich um einen Trittbrettfahrer handelt.

Überwachungskamera filmt Explosion

+++ US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump äußerte sich Medienberichten zufolge bereits am Samstagabend, kurz nach der Explosion in Manhattan: "Wir müssen sehr, sehr stark sein. Etwas schreckliches geht in unserer Welt vor, in unserem Land und wir müssen jetzt stark, klug und wachsam sein." Trump sprach bei seinem Auftritt in Colorado Springs außerdem von einer "Bombe", die in New york hoch gegangen sein. Dafür wurde er von seiner demokratischen Rivalin, Hillary Clinton des Alarmismus beschuldigt, dabei hatte die ehemalige First Lady den Begriff kurze Zeit vorher ebenfalls verwendet. "Bei Vorfällen wie diesen, muss man die Fakten kennen. Ich denke, es ist immer weiser auf zuverlässige Informationen zu warten, bevor man irgendwelche Schlüsse zieht. Wir stehen noch am Anfang und müssen abwarten was die Ermittlungen nun ergeben."

Des Weiteren erklärte Clinton: "Wir müssen alles tun, was wir nur können, um die Ersthelfer zu unterstützen - wir sollten außerdem auch für die Opfer beten. Wir müssen nun abwarten, was die Ermittlungen ergeben", so Clinton. Zudem kritisierte Clinton ihren Rivalen Donald Trump.

+++ Eine Überwachungskamera hat einen Teil der Explosion gefilmt, das berichtet das Nachrichtenportal SkyNews auf seinem Twitter-Account.

Footage has emerged of the explosion in New York City that injured at least 29 people https://t.co/w8wxyKhXdu — Sky News (@SkyNews) 18. September 2016

+++ Medienberichten zufolge kam die Explosion aus einem Müllcontainer. Bürgermeister De Blasio sagte, die Ursache sei noch unklar. Sicher sei, das die Explosion nicht durch Gas ausgelöst wurde. "Wir gehen davon aus, dass es Absicht war." Allerdings gäbe es zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Drohungen von irgendwelchen Terrororganisationen gegen New York.

Obama wurde in Kenntnis gesetzt

+++ Der Ort der Explosion ist eine Gegend mit zahlreichen Bars, Restaurants, Theatern und schicken Wohnungen. Neben der New Yorker Polizei sind auch die Feuerwehr, eine Anti-Terror-Einheit der Polizei und das FBI vor Ort. Die Polizei riegelte die Gegend ab, Polizeihubschrauber kreisten in der Luft. Die am nächsten gelegene U-Bahn-Station wurde geschlossen. US-Präsident Barack Obama wurde nach Angaben des Weißen Hauses über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

+++ Über den Nachrichtendienst Twitter teilt die New Yorker Polizei mit, dass der verdächtige Gegenstand an der 27. Straße West sicher gestellt wurde. Es sei unklar, was in dem Topf war und ob dieser Fund etwas mit der Explosion im Bezirk Chelsea zu tun hatte, daher wurde die Gegend weiträumig abgesperrt. Der verdächtige Topf wurde zur Untersuchung abtransportiert.

UPDATE: The suspicious device on West 27 Street in Chelsea has been safely removed by the NYPD Bomb Squad. — NYPD NEWS (@NYPDnews) 18. September 2016

+++ Nach der Explosion in New York mit 29 Verletzten ist wenige Straßen weiter ein Dampfdrucktopf mit Kabeln gefunden worden. Außerdem sei außen ein schwarzer Gegenstand mit Klebeband an dem Topf angebracht, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf die Polizei.

This is the device found at second location, near New York explosion, officials say. https://t.co/cpgJgDr4X5 pic.twitter.com/TZr07KwDra — CNN (@CNN) 18. September 2016

Es sei unklar, was in dem Topf war und ob dieser Fund etwas mit der Explosion vom Samstagabend (Ortszeit) an einer Straße im Manhattaner Bezirk Chelsea zu tun hatte. Die New Yorker Polizei ruft die Anwohner über Twitter auf, in ihren Häusern und Wohnungen zu bleiben und von den Fenstern weg zu bleiben bis der Dampfdrucktopf untersucht und gesichert wurde.

Please be advised of this update regarding the incident in Chelsea, NYC pic.twitter.com/Ux5dfBsj72 — NYPD NEWS (@NYPDnews) 18. September 2016

Keine Hinweise auf "terroristischen" Hintergrund

+++ Nach Angaben von Bürgermeister Bill de Blasio war die Ursache zunächst noch ungeklärt, aber man gehe von einem "vorsätzlichen Akt" aus. De Blasio betonte zugleich, dass es keine Hinweise auf eine Verbindung zum Terrorismus gebe. "Die Ermittlungen dauern an. Dennoch gehe wir davon aus, dass es sich um eine vorsätzliche Tat handelt, derzeit gibt es aber keine Hinweise auf eine terroristische Bedrohung gegenüber New York City", so New York Bürgermeister auf Twitter.

Investigation is ongoing. Though we believe this was an intentional act, there is no credible terror threat against NYC at this moment. — Bill de Blasio (@BilldeBlasio) 18. September 2016

Den Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall an einer Straße im Manhattaner Bezirk Chelsea. 24 Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, eine der Verletzungen wurde als "ernst" beschrieben.

Es bestehe nach bisherigen Erkenntnisse auch kein Zusammenhang mit einer Bombenexplosion am Samstagmorgen an einer Renn-Strecke in Seaside Park in New Jersey. In Seaside Park waren am Morgen drei miteinander verbundene Rohrbomben in einer Mülltonne an einer Strecke deponiert, an der ein Rennen der Marineinfanterie mit schätzungsweise mehr als 5000 Teilnehmern stattfinden sollte. Aber nur einer der Sprengsätze explodierte - und das vor der Veranstaltung, deren Beginn sich verzögert hatte. Daher wurde niemand verletzt.

Auch in diesem Fall blieb zunächst ungeklärt, wer hinter der Tat steckt und was das Motiv war.

