Wieder mehr Babys in Deutschland?

Bundesamt gibt Zahlen bekannt

Wiesbaden (dpa) - Der Rückgang der Geburtenrate in Deutschland ist nach Einschätzung von Experten gestoppt. Familienforscher Martin Bujard vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hatte im September von einer Trendwende gesprochen und gesagt, die Frauen in Deutschland bekämen wieder mehr Kinder.

Im Jahr 2015 gab es nach vorläufigen Einschätzungen des Statistischen Bundesamtes einen kleinen Babyboom. Genauere Zahlen und die Geburtenziffer - also Neugeborene pro Einwohner - will die Behörde heute veröffentlichen. Allein in den Krankenhäusern ist die Zahl der Geburten im vergangenen Jahr um 3,5 Prozent auf 716 539 gestiegen. Damit wurden nach früheren Angaben der Statistiker 24 626 Babys mehr in einer Klinik geboren als 2014.

Ob im Krankenhaus, Geburtshaus oder zu Hause: Rund 738 000 Kinder haben 2015 insgesamt das Licht der Welt erblickt, wie aus der früheren Erhebung der Statistiker vom Juni hervorgeht. Mehr Geburten waren zuletzt im Jahr 2000 gezählt worden: Damals wurden etwa 767 000 Neugeborene bei den Ämtern gemeldet.