Alter Kredit ist oft teuer: Umschuldung kann sich lohnen

Zinssätze stark zurückgegangen

Wer heutzutage einen Kredit beantragt, dem winken günstige Konditionen, da die Zinssätze im Vergleich zu den vergangenen Jahren zurückgegangen sind.

Nicht nur die Zinssätze auf dem eigenen Sparkonto sinken stetig, auch die Sätze von Krediten werden immer geringer. Gerade wer ältere Kreditvereinbarungen getroffen hat, sollte über eine Umschuldung nachdenken, umso Geld zu sparen.

Erfurt (dpa/tmn) - Auto, Möbel, Waschmaschine - größere Anschaffungen werden oft über Kredite finanziert. Das Problem: Verbraucher zahlen häufig für bestehende Ratenkredite noch bis zu 9 oder 10 Prozent Zinsen, erklärt die Verbraucherzentrale Thüringen.

Aus heutiger Sicht ist das vergleichsweise viel: Zahlreiche Banken und Sparkassen bieten Ratenkredite derzeit für weniger als 5 Prozent Zinsen an. Bei älteren Verträgen kann sich eine Umschuldung also lohnen. Nach Angaben der FMH-Finanzberatung in Frankfurt am Main zahlen Kunden für einen Kreditbetrag von 5000 Euro mit einer Laufzeit von 36 Monaten im Schnitt 4,77 Prozent Zinsen.

Bei bonitätsunabhängigen Angeboten liegt die Spanne derzeit zwischen 2,69 Prozent und 5,90 Prozent (Stand: jeweils 11.10.16). Im günstigsten Fall zahlt der Kunde insgesamt rund 210 Euro Zinsen, im teuersten Fall werden rund 460 Euro fällig.

