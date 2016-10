Bahn stellt neues Nachtzug-Konzept vor

Änderungen

+ © Bodo Marks Ein Nachtzug (EuroNight) der Österreichischen Bundesbahnen steht am im Bahnhof Altona in Hamburg zur Abfahrt nach Wien bereit. Foto: Bodo Marks/Archiv © Bodo Marks

Berlin (dpa) - Zum Fahrplanwechsel bei der Deutschen Bahn am 11. Dezember ändert sich einiges bei den Nachtreisezügen in Deutschland. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) und die Deutsche Bahn stellen das neue Konzept gemeinsam in Berlin vor.

Bereits bekannt ist, dass die Deutsche Bahn alle Linien mit Schlaf- und Liegewagen im Dezember einstellt. Einen Teil der Verbindungen übernehmen die ÖBB, für einige Nachtzüge gibt es neue Streckenführungen. Die Deutsche Bahn will nachts ergänzend mehr Fernzüge mit Sitzplätzen einsetzen als bisher.