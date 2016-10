Bereitschaft zur Krankmeldung hängt auch von Kollegen ab

Zuhause bleiben oder nicht?

+ © Arno Burgi Lass ich mich krank schreiben oder nicht? Dieser Entschluss hängt auch vom Verhältnis zu den Kollegen ab. Das ist das Ergebnis einer Studie. Foto: Arno Burgi © Arno Burgi

Ob man fit genug für die Arbeit ist, hängt tatsächlich auch von der Kollegschaft ab. Das Verhältnis unter Mitarbeitern kann oftmals ausschlaggebend für eine Krankmeldung sein.

Weinheim (dpa/tmn) - Berufstätige melden sich eher mal krank, wenn auch Kollegen öfters fehlen. Das zeigt eine Studie aus Kanada, wie die Zeitschrift "Psychologie heute" (Ausgabe November/2016) berichtet.

Wer dagegen in Teams arbeitet, in denen Kollegen aufeinander angewiesen sind und in denen Zusammenhalt herrscht, holt sich nicht so schnell eine Krankschreibung. Der Krankenstand in einem Unternehmen hängt folglich vom Klima und der Zusammenarbeit im Kollegenkreis ab, aber auch davon, wie die Kollegen mit ihren Krankheiten umgehen.

Abstract der Studie (engl.)