Butlers: Wirbel um „Hakenkreuz“ auf Weihnachtsdeko

Unternehmen reagiert

Köln - Stille Nacht, Nazi-Nacht? Mit einer völlig missglückten Weihnachtskugel hat der Deko-Anbieter Butlers für Aufsehen gesorgt.

Der Deko-Anbieter Butlers nimmt Weihnachtskugeln aus seinen Regalen, deren Bemalung an ein Hakenkreuz erinnert. Dabei handelt es sich um Kugeln in Form eines rosa Knusperhäuschens. Eine kleine Bemalung am Giebel mancher Häuschen hatte einige Beobachter an das nationalsozialistische Kennzeichen denken lassen.

Missglückte Deko: Wie kommt Hakenkreuz auf rosa Glitzerhaus bei #Butlers? Die ganze Geschichte: #aktuellestunde um 18:45 Uhr. pic.twitter.com/b8HidvmS6v — WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) November 2, 2016

Das Unternehmen sprach am Mittwoch von einer Irritation, die der Artikel offenbar ausgelöst habe. „Natürlich wollen wir keine Artikel anbieten, die mit dem Symbol des Hakenkreuzes in Verbindung gebracht werden können“, erklärte Butlers-Sprecherin Catherine Kunze. Es sei vielmehr so, dass die Kugeln im Ausland handbemalt würden. Das Ergebnis falle dementsprechend unterschiedlich aus.

In den Filialen werde man nun umgehend „alle missverständlichen Exemplare“ aus den Regalen entfernen. Der Online-Verkauf sei bereits eingestellt worden.

Zuerst hatte der WDR darüber berichtet.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa (Symbolbild)