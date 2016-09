In diesen Berufen gibt es besonders viele Lehr-Abbrüche

Die Top 5

+ © Lukas Schulze Vor allem Restaurantfachkräfte und Köche brechen ihre Ausbildung vorzeitig ab. © Lukas Schulze

Manchmal fangen Auszubildende eine Lehre an. Und mittendrin brechen sie ab. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Gehäuft kommen vorzeitig beendete Ausbildungen in diesen Berufsfeldern vor:

Bonn - In welchen Ausbildungsberufen ist die Quote an vorzeitigen Vertragslösungen am höchsten?

Platz 1

Restaurantfachmann (50,5 Prozent)

Platz 2

Fachkraft für Schutz und Sicherheit (50,3 Prozent)

Platz 3

Koch (48,6 Prozent)

Platz 4

Friseur (48,0 Prozent)

Platz 5

Gebäudereiniger (46,7 Prozent)

Die Daten stammen aus dem Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2016. Die Zahlen beziehen sich auf 2014.

dpa/tmn