FERTIG Berufe mit den meisten Anerkennungsverfahren

Top 5

+ © Rolf Vennenbernd Im Jahr 2015 gab es 6372 Anerkennungsverfahren für Ärzte, die ihren Berufsabschluss im Ausland erworben haben. Nur in einem Beruf gab es noch mehr Verfahren. Foto: Rolf Vennenbernd © Rolf Vennenbernd

Wer im Ausland ausgebildet wurde und in Deutschland arbeiten möchte, muss seine Qualifikation anerkennen lassen. In den verschiedenen Branchen laufen deshalb jährlich Tausende sogenannte Anerkennungsverfahren. Doch in welchem Beruf gibt es die meisten?

Wiesbaden (dpa/tmn) - In welchen Berufen gibt es die meisten Anerkennungsverfahren ausländischer Berufsqualifikationen?

Platz 1: Gesundheits- und Krankenpfleger (6603)

Platz 2: Arzt (6372)

Platz 3: Physiotherapeut (858)

Platz 4: Kaufmann für Büromanagement (648)

Platz 5: Elektroniker (549)

Die Zahlen stammen vom Statistischen Bundesamt und beziehen sich auf die Anerkennungsverfahren im Jahr 2015.