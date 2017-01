Gehalt kommt nicht pünktlich: Was Mitarbeiter tun können

Warten auf das Geld

+ © Jens Büttner Wer auf seinem Kontoauszug vergeblich nach dem Eingang des Gehalts sucht, sollte sich zunächst an die Personalabteilung wenden. Foto: Jens Büttner © Jens Büttner

Trifft das Gehalt nicht pünktlich ein, kann das für Arbeitnehmer zum Problem werden. Schließlich werden monatliche Ausgaben wie die Miete trotzdem vom Konto abgebucht. Betroffene sollten daher rechtzeitig aktiv werden.

Bremen (dpa/tmn) - Der Monat ist um, doch das Gehalt noch nicht da - für Mitarbeiter eine unangenehme Situation. Im ersten Schritt fragen sie am besten erst einmal in der Personalabteilung nach, warum sich der Gehaltseingang verzögert.

Möglicherweise gibt es in der Personalabteilung einen erhöhten Krankenstand, und es gibt deshalb Verzögerungen. Darauf weist Rechtsberater Alireza Khostevan von der Arbeitnehmerkammer Bremen hin.

Ist nichts anderes vereinbart, sollte das Geld in der Regel am letzten Tag im Monat auf dem Konto eingegangen sein. Ein anderer Termin, etwa der 15., ist auch zulässig, wenn das ausdrücklich vereinbart ist, erläutert der Experte in der Zeitschrift der Arbeitnehmerkammer Bremen (Ausgabe Januar/Februar 2017).

Wer das Gefühl hat, dass der Arbeitgeber nicht zahlen kann, sollte ihn als Nächstes darauf hinweisen, dass er dann womöglich für Verzugsschäden aufkommen muss. Das kann wichtig werden, wenn Berufstätige wegen des fehlenden Gehaltseingangs etwa die Raten eines Kredits nicht bezahlen können. Außerdem haben Mitarbeiter ein Anrecht auf Schadenersatz. Laut Gesetz gilt dafür ein Pauschalbetrag von 40 Euro.