Kommentar zum Herbstgutachten der Wirtschaftsforscher: Nützliche Idioten

Wirtschaftsforscher haben in ihrem Herbstgutachten ein stabiles Wachstum festgestellt, aber dennoch zur Vorsorge gemahnt. Ein Kommentar von HNA-Korrespondent Stefan Vetter.

Die führenden Wirtschaftsforscher in Deutschland müssen sich mittlerweile fast schon wie nützliche Idioten vorkommen. Ihre regelmäßigen Wachstumsprognosen im Auftrag der Bundesregierung sind willkommen. Doch das beigefügte Kapitel zu den wirtschaftspolitischen Konsequenzen scheint jedes Mal eine Arbeit für den Papierkorb zu sein. Schon mehrfach haben die Forscher einen Umbau des Steuersystems angemahnt.

Auch im jüngsten Frühjahrsgutachten wurde die nach wie vor hohe Steuer- und Abgabenlast als Wachstumshemmnis kritisiert. In der aktuellen Herbst-Expertise liest sich das wieder fast genauso. Die Gesamtbelastung von Steuern und Abgaben auf Arbeitseinkommen liegt in Deutschland deutlich über der in anderen entwickelten Industriestaaten. Das ist nicht nur leistungsfeindlich, sondern mittlerweile auch ziemlich absurd, wenn man sich die hohen Einnahmeüberschüsse des Staates vor Augen hält.

Noch scheint kein Wölkchen den Konjunkturhimmel in Deutschland zu trüben. Soll das auch für die Zukunft so bleiben, muss Schwarz-Rot zügig die Weichen dafür stellen. Eine umfassende Steuerreform wäre ein guter Anfang.

